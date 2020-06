A tataiak megmutatták, hogy az összetartozás nem ismer határokat

Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a Föld tart. Paradicsom hazájában, éljen mint a hal, Dunában; éljen mint a hal, Dunában! – énekelték el a kenderkések az Angolkertben a trianoni békediktátum évfordulóját megelőző napon.

A Kemma.hu és a 24 Óra felkérésére érkeztek a kiskastélyhoz a református alapfokú művészeti iskola diákjai és pedagógusai. Az Isten áldja meg a magyart kezdetű népdallal szokták hagyományosan megköszönni a gondoskodást, szeretetet, amelyet útjaik során kapnak, most azonban ennél többről szólt az énekük és annak üzenete is, hiszen 1920. június 4-én írták alá a békeszerződést, amely kétharmadával csonkította meg a történelmi Magyarországot.

Huszonegy tájegység jelent meg előttünk, ízelítőt adva a Kárpát-medence népi kultúrájának gazdagságból és változatosságából, amelyet száz éve határokkal választottak el egymástól. Ahogy Kun Katalin, a művészeti iskola igazgatója fogalmazott, a viselettárukban azon tájegységekről származó, vagy azt megjelenítő hiteles ruhák kapnak helyet, amelyről tanultak táncokat, de ennél jóval többet ismertek a tanítványaik az elmúlt évtizedekben.

– A hagyomány és a népművészet nem ismer közigazgatási határokat. A magyar anyanyelv határáig tudunk csak látni e tekintetben, nem mondhatjuk, hogy határátlépő helyeken vége a magyar énekeknek, zenéknek, táncoknak, hímzéseknek, azok gyűjtésének – kezdte sorolni az igazgató, aki annak idején, amikor először utaztak a Felvidékre a tanítványaikkal, kis híján otthon hagyta az útlevelét, hiszen magyarokhoz mentek.

2020. június 4.

Ez is jól példázza azt az összetartozást, amelyet határ nem vághat szét. Ahogy Kun Katalin fogalmazott, a gazdag és szerteágazó magyar kultúra megismerése iránti vágy vezeti őket mindig újabb és újabb utakra, tájegységekre.

– Ezek a viseletek a kézművesség megbecsült darabjai, jelképezik a Kenderke, a kenderkések szakmai történetét, attitűdjét is. Az igényt, hogy mindezzel a gyermekeinket is neveljük. A mi összetartozásunkat is – nézett végig a hagyományőrző a fiatalokon, hozzátéve: amikor felveszik a viseleteket, azokra gondolnak, akik annak idején éltek és hordták azokat.