A tatai vintage raktár lehet az ország legújabb menő szelfipontja

Varga Tamás utolsó beszélgetésünk óta újabb mérföldkőhöz érkezett. Maller Gergővel és AnaSu-val Tatán megnyitották új raktárukat. A vintage és retro bútorokat egyre többen nézik meg az OOPS-nál.

– Hogy-hogy ilyen hamar megnyílt az új lakásberendezési raktáruk.

– 99 százalék esélyt adtam annak, hogy a közösségi oldalaink, webáruházunk és online raktárvásár csoportunk mellett soha nem lesz offline bemutató helye a cuccainknak. Az ember olykor tévedhet. Maller Gergő és AnaSu csatlakozásával bekövetkezett a fenntartott 1 százalékos „hibalehetőség”. Nélkülük aligha fogtam volna bele. Persze nagyon örülök, hogy így alakult. Igazán autentikus környezetben, frekventált helyen tároljuk bemutatásra alkalmasan tárgyainkat. Az ötlettől a megvalósításig 3 hónap telt el. Minden délután, hétvégén, ünnepnapokon és sokszor éjszaka is munkálkodtunk.

– Milyen tárgyak kaptak helyet az új raktárban?

– Felújított és fellelt állapotú ipari, rusztikus, designer, retro és egy csipetnyi vintage is helyet kapott nálunk. A berendezés igencsak eklektikusra sikerült. A patinás étkezőasztalon a retró kerámiavázák mellé simán odabiggyesztünk egy „Bauhaus korszak” ihlette csővázas, vagy egy későbbi, formatervezett üvegszálas széket is. A játéktermi flipperből mentett festett üveglap keményfából készült minimalista keretet kapott. Szeretjük vegyíteni a dolgokat és igyekszünk jó ízléssel válogatni.

Így kaphatott helyet a menő sajtburgernek álcázott telefon az Eileen Gray tervezte designer asztalon. A Borsfay lámpa fénye pedig szinte ragyog az Esterházy-kastélyból mentett ablakkeretből készült tükörben.

– A vírus felpörgette az online vásárlást. Hogy-hogy mégis most nyílt meg a raktár?

– Vírus ide, vagy oda, hiába az online vásárlás előretörése, az igények azt mutatták, hogy az emberek szeretik élőben is kipróbálni, megtapogatni, belehuppanni, kapcsolgatni, dögönyözni a megvásárlásra kiszemelt tárgyakat. Főleg, ha az évekig a lakásuk, üzletük, vagy irodájuk hasznos, egyedi kelléke lesz. Aki felkerekedik és valódi felfedezésre indul, a képeken és tárgyakon kívül felejthetetlen élménnyekkel is gazdagodhat. Az OOPS raktár pont ilyen, itt nem csak Insta-szivecskézel.

– Kik keresik fel a raktárat?

– Egy hónapja tartottuk első nyílt hétvégénket és már kezdik felfedezni a fotósok, esküvőszervezők és lakberendezők is a placcot. Szelfiparadicsomként és retró múzeumként is emlegetik. Nálunk nem csak vásárolni, bámészkodni is lehet. Közel 1000 látogatónk volt eddig. Az egyik legjobb visszajelzés, amikor Budapestről jött hozzánk egy vendég, hogy gyorsan körülnézzen.

Végül három órát töltött nálunk a különböző felújított fotelek és lámpák próbálgatásával. Közben ciccentettünk egy sört és beszélgettünk.

A raktárvásárok és a nyílt hétvégék mellett a Facebookon is be lehet jelentkezni hozzánk.

– Hármuknak mit jelent ez a raktár?

– AnaSu-val és Gergővel sokat beszélgettünk már erről. Alapvetően azt érezzük, hogy ezen a helyen megnyugszunk. Elengedjük az aktuális problémáinkat, nehézségeket. A nekünk tetsző, egyedi tárgyakkal vesszük körbe magunkat. A visszajelzések alapján ezzel egyáltalán nem vagyunk egyedül. Többen is vannak, akik minden lehetőséget megragadnak, hogy benézzenek hozzánk egy kicsit feltöltődni.

– Melyik bútordarabok állnak közel a szívükhöz?

– Az egyik kedvencünk Mihály báró szekérülőkéje, ami egy patinásan felújított darab. A biztos halálból mentettük meg. Az MVM alkotó energia pályázatán különdíjas lett és a Forbes magazin májusi számába is eljuttatott minket. AnaSu a Rose forgólábas füles fotelre és a dekorációkra, Gergő pedig az űrtémákkal kapcsolatos tárgyakra kattant rá. Engem a dizájnlámpákról és kárpitozott bútorokról nehéz lebeszélni. Hétről hétre érkezik egy újabb kedvenc. Ez a változatosság a másik legjobb ebben a dologban.

– Milyen további terveik vannak?

– Mikor a célokról kérdeznek minket, gyakran idézzük a méltán híres színész, Buzz Lightyear szavait: „A végtelenbe és tovább!” A következő lépés webáruházunk tervezett megújulása és offline raktárunk bővítése. Rengeteg mindent szeretnénk még megmutatni. Közben videós anyagok is készülnek, hamarosan ilyen formában is képbe kerülünk. Van már egy teleírt ötletfüzetünk is.