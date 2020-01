A verseny rajta előtt szász nappal a tatai vár rózsaszínbe borult és a vár falán fényjátékkal is tisztelegtek a neves kerékpáros körverseny előtt.

Január 30-án csütörtök délután, 100 nappal a 103. Giro d’Italia magyarországi budapesti rajtja előtt, a verseny hagyományainak megfelelően rózsaszín díszkivilágítást kapott a verseny útvonalán található minden település látnivalója, így a tatai vár is. A népszerű sportesemény egyik előzetes rendezvénye, a Rózsaszín Fények Éjszakája. Ennek alkalmából kapott rózsaszín világítást a vár, amely előtt elhalad majd a verseny május 10-én.

🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️ Közzétette: Várkanyar – 2020. január 30., csütörtök

A tatai vár Öreg-tó felőli oldala kapott rózsaszín kivilágítást. A kivilágított vár falán fényjátékban is gyönyörködhettek az arra járók, ugyanis a rózsaszínre festett várfalon egy zöld színben tekerő biciklis volt látható, ami alatt a „Giro d’Italia welcome to Tata, Hajrá Giro Hungary!” felirat olvasható.

A rózsaszínben pompázó várat Bakó Krisztián is megörökítette, aki csodálatos képeket készített a fényekbe burkolódzó épületről.

Pink-es színekben a vár :)Tényleg érdekes volt hogy tiszta csajos rózsaszínben virít a vár ;)Persze tudom miért van… Közzétette: Bakó Krisztián fotóblog – 2020. január 30., csütörtök

Mint arról beszámoltunk, a Giro d’Italia olasz szervezésű nemzetközi kerékpáros körverseny idei startja Budapesten, a Hősök terén lesz május 9-én, és május 10-én éri el megyénket. A verseny pontos menetrendjét is közzétették nemrég, Komárom-Esztergom megyében tizenhét településen, köztük Tata és Esztergom érintésével szalad át a futam.