A tatai óvóbácsikkal a fiúk barkácsolnak, a lányok pedig fodrászkodnak

Az óvó bácsi ritka, mint a fehér holló. Ezért is meglepő, hogy egy olyan kisvárosnak, mint Tata, egyszerre kettő is jutott. Dodek János a Hajnalcsillag óvodában, míg Magyar Balázs a Kincseskert óvodában dolgozik. Bár egyiküknek sem ez volt az első szakmája, nem bánták meg döntésüket.

Hatalmas a zsibongás a Hajnalcsillag Tatai Református Óvodában. Megérkezett Dodek János, a gyerekek kedvenc óvóbácsija. A férfinak szinte még levetkőzni sincs ideje, a gyerekek azonnal megrohamozzák. Van, aki házat szeretne vele építeni, van, aki legózni hívja, de doktor bácsiként is helyt kell állnia. Ráadásul a kislányok pont az ő két centiméter hosszú hajával szeretnének fodrászosat játszani.

– Hihetetlen az a szeretet, amivel körülvesznek. Amikor megérkezem, azonnal lecsapnak rám. Elmesélik, mi történt velük, hívnak játszani, vagy csak szeretnék megmutatni, mit rajzoltak – mesélte az óvó bácsi, aki már hét éve dolgozik az óvodában.

– Mindig is szerettem volna kisgyerekekkel foglalkozni. Bár vendéglátó-iskolát végeztem, miután megismertem a szociálpedagógus feleségemet, úgy döntöttem, én is jelentkezem a főiskolára. Majd az óvodapedagógia szakot is elvégeztem, és végül így kerültem a református óvodába. Szerencsére mind a munkatársaim, mind a szülők, mind a gyerekek azonnal elfogadtak – árulta el Jani bácsi, aki két saját gyermekének is szívesen mesél az óvodásokról.

De vajon mi lehet az óvóbácsi sikerének a titka? – Én máshogy játszom a gyerekekkel. Velem lehet barkácsolni, szerelni, építeni, autózni. Más a habitusom és a kiállásom is, mint egy óvónőnek. Sok kisgyerek van, akiknek az édesapja keveset van otthon, vagy esetleg külön élnek a szüleik. Nekik én egy kicsit pótapa vagyok. Ahogy az óvodának, úgy nekem sem szerepem helyettesíteni a családot. De ez jó lehetőség a gyerekeknek, hogy megismerjék kicsit a férfiak szerepét a családban – magyarázta az óvodapedagógus.

Magyar Balázs négy éve került a Tatai Kincseskert Óvodába. Először csak asszisztensként, majd miután elvégezte a főiskolát, óvó bácsiként dolgozott a gyerekekkel.

– A Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskolában dolgoztam asszisztensként. Itt is sokat foglalkoztam már gyerekekkel. Az egyik kolléganőm meg is jegyezte, jó tanító lenne belőlem. Rá fél évre áthívtak a Kincseskert Óvodába asszisztensnek, amit nagy örömmel fogadtam el. Már ott dolgoztam, amikor a vezető tanácsára elkezdtem az óvodapedagógia szakot. Így már egy éve óvó bácsiként vagyok a gyerekek között. Időközben kineveztek az óvoda helyettes vezetőjének, és szeretném elvégezni a vezetőképzést is. Úgy gondolom, nagyon sok adminisztrációs teher van az óvodapedagógusokon, szeretnék olyan változásokat bevezetni, amelyek az ő munkájukat is megkönnyítik – mondta Balázs bácsi.