A tatai múzeum révén 150 éve élt elődeinket is felkutathatjuk

A tatai járás településeinek első népszámlálási adatait tette bárki számára online felületén elérhetővé a Kuny Domokos Múzeum. Az adatbázisban névre, címre vagy akár foglalkozásra keresve is megtalálhatja bárki a 150 évvel ezelőtt élt felmenőit. Az adatgyűjtés során több érdekességre is fény derült.

Több mint 150 évvel ezelőtt, 1869-ben tartották hazánkban az első hivatalos népességszámlálást. A felvételi íveken lakcímenként az összes lakó adatát név szerint felvették: név, születési idő, családi állapot, vallás, foglalkozás stb. Az eredeti felvételi íveket a későbbi népszámlálások után többnyire selejtezték. Néhány megyére vonatkozó jegyzék azonban megmaradt.

A történeti Komárom vármegye fennmaradt íveit a szlovákiai Nyitrai Állami Levéltárban őrzik. A Kuny Domokos Múzeum arra vállalkozott, hogy ezeknek az adatait összegyűjti, rendszerezi és adatbázis formájában online elérhetővé teszi. Első körben Tata térségi települései váltak kereshetővé. Schmidtmayer Richárd, a megyei Kuny Domokos Múzeum igazgatója elárulta, hogy az adatgyűjtés során rengeteg nehézséggel találták szemben magukat.

– A számlálóbiztosok bemondásra töltötték ki az íveket. Így történhetett meg az, hogy egy hölgy tíz évvel fiatalabbnak vallotta magát a valós koránál. A nevek leírása is sok fejtörést okozott. Hiszen a sokszor írni, olvasni se tudó emberek nem törődtek azzal, hogyan írják a nevüket. A biztosok pedig hallás alapján vetették papírra azokat. Így adódhatott, hogy a közeli településen egy adott vezetéknévnek öt-hat féle írási módját is megtaláltuk. Meglepő, hogy a keresztneveknek sem volt hivatalos formája. Például az Erzsébet név Örzse, Liza, Erzsi néven is felbukkant – árulta el az igazgató, aki munkatársaival közösen hosszú órákat töltött azzal, hogy a régi, cikornyás írást kibetűzzék.

Elárulta, hogy kutatási célokra elérhetővé tették az eredeti íveket is, így bárki kereshet rajta hibákat. – A biztosok házról házra jártak. Az ívek első oldalain a ház adatait jegyezték fel, a belső lapokon pedig az abban lakókat. Végül pedig számba vették a háziállatokat is. Így derülhetett ki például az is, hogy a volt Piarista Rendház szomszédságában 1869-ben egy bordélyház működött, ahol kéjhölgyek várták a vendégeket – mondta lapunknak a muzeológus.