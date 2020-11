A tatai kórház nővérei, orvosai is a fertőzötteket ápolják, gyógyítják Tatabányán

Michl József, Tata polgármestere újabb videóban tájékoztatott a város járványügyi helyzetéről.

Mint elmondta, 78 igazolt fertőzött van Tatán, közülük hárman vannak kórházban, karanténban pedig összesen 82-en tartózkodnak. Ez, a kórházban ápoltakon kívül kedvezőbb szám, mint néhány napja volt.

A városvezető arról is beszámolt, hogy két pedagógus Covid-fertőzött. Az óvodák tekintetében nőtt a hiányzók létszáma, de ez nem azt jelenti, hogy fertőzöttek lennének. Ahogy Michl József fogalmazott, több szülő, például azok, akik otthon vannak a kisebb gyerekkel, nem engedik most oviba a nagyobbat elővigyézatosságból, és ebben az esetben „ elnézőek lehetünk” velük. legkisebb mozgással, legkevesebb kontakt. A 150 felnőtt dolgozóból, óvodapedagógusból egyébként jelenleg 14 hiányzik.

A tatai szociális intézményekben minden rendben, tudtuk meg a videóból, amelyben a polgármester a közterületi maszkhasználatra is újra a felhívta figyelmet. A tatai rehabilitációs osztályok Tatabányára költöztetése kapcsán pedig arról beszélt, hogy a tatai kórházból azokat hazaengedték, akik már otthon is gyógyulhatnak. Azok, akiknek még szükségük van az intézményi rehabilitációra, azok kerültek át a Szent Borbála Kórházba.

– Tiszta osztályt hoztak létre nekik, nincs semmilyen covidos kapcsolatuk. A nővéreket és orvosokat pedig átcsoportosították a koronavírus-fertőzöttek gyógyítására, ápolására. A szakrendelő viszont továbbra is működik, a szokott módon, időpontegyeztetéssel – részletezte, hozzátéve, hogy a kormányhivatalnál is ez a helyzet, csak előzetes bejelentkezés után fogadnak bárkit is. Viszont minden lejáró igazolvány automatikusan meghosszabbodik a veszélyhelyzet ideje alatt.

