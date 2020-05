A tatai katonák a magyarok egészségéért futottak

Rendőrmotor, tűzoltóautó, a katonai rendészet és a mentők szirénájának hangjára startolt el a honvédelmi országfutás tatai mezőnye szerdán délelőtt a tatai Kossuth térről. A négy órás futással az egészségügyben, társfegyveres szervezeteknél, az oktatásban dolgozók előtt szeretnék leróni tiszteletüket.

Bemelegítéssel készültek a tatai katonák az Öreg-tó megkerülését is magába foglaló 8,2 kilométeres távra. Az elsők között rajthoz állt Lőrincz Gábor dandártábornok is, az MH 25. Klapka György Lövészdandár parancsnoka, aki indulás előtt köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, hogy az eseményhez csatlakoztak honvédség társszervei is.

– A Magyar Honvédség a társszervezeteivel együtt látja el mindennapos feladatait. Azzal, hogy ma is csatlakoztak hozzánk, szeretnénk megmutatni, hogy ez egy össznemzeti összefogás. A futásunk mindamellett, hogy az egészséges életvitelt, az egészséget népszerűsíti, egyben köszönet azoknak a számára, akik az elmúlt néhány hónapban részt vettek a koronavírus elleni védekezésben – mondta a dandártábornok, aki hozzátette, a tatai katonák öt, három-három tagú futnak, akikhez csatlakozott három tűzoltó és a megye védelmi bizottság titkára is. A Kossuth térről indulva megkerülik az Öreg-tavat, majd a Tatai vár előtt elfutva térnek vissza a városháza elé.

– Ez inkább egy demonstratív futás, ezzel az alacsony számmal is szeretnénk betartani a járványügyi szabályokat is. Ugyanakkor az ország valamennyi laktanyájában több száz katona fut a mai napon – árulta el a parancsnok, akitől megtudtuk azt is, hogy a tatai laktanyában nagy súlyt fektetnek a sportolásra. Több katonájuk is szép eredményekkel vesz részt versenyeken.

A futást Michl József, Tata polgármestere indította el. Előtte megköszönte a katonák és társszervezeteiknek a járvány során végzett munkáját. Kiemelte, hogy a tatai dandár segédkezett a város idősek otthonának a fertőtlenítésében is.

– Tata sportváros. Úgy gondolom, ennek is köszönhetjük, hogy városunkban kevesen betegedtek meg – vélekedett a polgármester.

