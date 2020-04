A tatai esőembereknél is átírta a mindennapokat a vírus

Az Esőemberekért Egyesület tagjai is segíti a tataiakat a járvány idején. Szájmaszkokat varrnak, mindemellett ebédet is szállítanak az óvodások számára.

A tatai önkormányzat a közösségi oldalára feltöltött egy videót, melyen Schenk Lászlóné, az Esőemberekért Egyesület elnöke elmondta, hogy az autisták (akiket elsősorban ellátnak) és a náluk is foglalkoztatott megváltozott munkaképességű emberek járványügyi szempontból a veszélyeztetett kategóriába tartoznak, ezért azokat az intézkedéseket, amelyeket központilag már előírtak számukra, azokat mindenki betartja.

A legújabb rendelet garantálja számukra a járvány ideje alatt is, hogy a megváltozott munkaképességűek finanszírozása is megtörténik, illetve a lakóotthonban élőké is meg fog. Az otthonban csak a társaság egyik fele tartózkodik jelenleg, a kontaktok számát ezzel is csökkentve. Akik viszont otthon maradtak, számukra hetente küldenek feladatokat, amiket naponta meg kell oldaniuk online módon. Naponta Skype-on és Messengeren tartják a kapcsolatot a csapat otthon maradt tagjaival és a családokkal.

Alapelv, hogy az autistáknál nem csak a személlyel foglalkoznak, hanem az őket körülvevő környezettel, most különösen a családjukkal is – tette hozzá az elnök. Mindemellett próbálják kivenni a részüket a város megsegítésében is, oly módon, hogy egy megváltozott munkaképességű személy, illetve a termelés irányító kolléganővel ebédet szállítanak majd’ 30-40 helyre az óvodások számára. Emellett szájmaszkokat is varrtak elsősorban a város részére, másodsorban pedig a környező településeknek.