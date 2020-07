A tatai dandár nemcsak Leopardokat, hanem a Kárpátiától egy indulót is kapott

A Kárpátia zenekar indulót írt az MH. 25. Klapka György Lövészdandár páncélosainak, és ők maguk is megcsodálták a most érkezett Leopard harckocsikat.

A tatai dandárhoz ezen a héten nemcsak a Leopardok, a Magyar Honvédség legújabb harckocsijai érkeztek meg, de a Kárpátia zenekar is tiszteletét tette a laktanyában. Az apropó pedig nem más volt, mint az, hogy elkészült az induló, amit a tatai páncélosoknak írtak.

Ahogy a zenekar a Facebook-oldalán írja, még márciusban kapták a felkérést, a dal júliusi időzítése pedig nem is jöhetett volna jobbkor, hiszen a Leopard 2A4-ek is most érkeztek meg.

– Szerencsénk volt ezeket a nagymacskákat megcsodálni, hallgatni, ahogy feldübörögnek, nekiindulnak. Durva! – írták, hozzátéve, hogy a zenekar mindig is katonaságpárti volt, és örülnek a haderő-fejlesztésnek.

Részlet az induló szövegéből:

Tűzzel-vassal védjük meg a szent hazát,

Nyílik még a harcmezőkön vadvirág,

Szívünkbe van írva oly sok küzdelem,

Nem rettent el semmi sem!

Búcsút int hegyek mögül a napkorong,

Indulnak a tatai páncélosok,

Lángot gyújt egy utolsó fénysugár,

Hogy visszavár! Visszavár!

És íme a teljes induló:

A dal, amelyet július 24-én publikáltak a Youtube-on, két nap alatt több mint negyvenezres nézettséget produkált. Volt kommentelő, aki megjegyezte, hogy még ejtőernyős és légierős indulót is írhatna a zenekar.