A tatai dandár lövésze megmutatta, hogy legényesezik egy katona (videó)

#legényesezzotthon tatai lövész módra

A tatai dandár elfogadta a Magyar Nemzeti Táncegyüttes / Hungarian National Dance Ensemble "Legényesezz otthon" kihívását! A legényest a tatai katonák is táncolják, bár nem otthon, hanem a laktanyában. Minket ugyanis a koronavírus járvány idején is hív a szolgálat, nekünk mindig Magyarország, a magyar emberek biztonsága az első!Lássuk, hogyan ropja egy tatai lövész! 😊Kihívottunk pedig az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis.***The HDF 25th Klapka György Infantry Brigade accepted the 'Dance at home' challenge launched by the Hungarian National Dance Ensemble. As always, we put the security of Hungary and the safety of the Hungarian people first. We can't stay at home because duty calls, so instead of staying and dancing at home, our soldiers showed their excellent dancing skills in the barracks of Tata. Let's see how an infantryman from Tata dances! :)HDF 86th Szolnok Helicopter Base, do you accept this challenge? #MagyarHonvédség #tataidandár #1Lövészzászlóalj #lövész #hittelbecsülettel #hazámatszolgálom #maradjotthon #legényesezzotthon #koronavírus #vigyázzunkegymásra#HungarianDefenceForces #TataBrigade #1stInfantryBattalion #infantryman #FaithandHonour #iservemycountry #stayathome #danceathome #coronavirus #takecareofeachother

Közzétette: MH 25. Klapka György Lövészdandár – 2020. április 5., vasárnap