A tatai dandár fiatal lekésze a test és a lélek edzőtermében teljesít szolgálatot

Egy fiatal százados teljesít lelkészi szolgálatot a tatai dandárnál. A római katolikus egyháznak felesküdött Markovics Milán Mór szerint a katonai és a papi hivatáshoz is erő szükséges: az előbbihez fizikai, az utóbbihoz lelki.

Markovics Milán Mór százados az MH. 25 Klapka György Lövészdandárnál teljesít lelkészi szolgálatot. A Kemma.hu-nak beszélt munkájáról és a feladatairól.

– A katonai világ az élet határhelyzetét érinti: nemcsak a háborús helyzet miatti élet-halál okán, hanem azért is, mert a katonák már a kiképzés során is nehéz helyzetekre vannak felkészítve. A katonalelkész egy olyan, az élet határhelyzetei között szolgáló egyenruhás közösség tagja lesz, ahol gyakoribb a kérdés, hogy mi ez itt, amiben létezünk és küzdenünk kell, és mi lesz majd az életünk után – vélekedett a százados, aki szerencsésnek mondta magát, mert a hobbija egyben a hivatása is.

– A hobbim a válaszkeresés. Válasz arra az alapkérdésre, hogy mi vagyok én, hol vagyunk, és miért? A lelkészi hivatást azért választottam, mert szerettem volna, hogy a hobbim és ami a legjobban érdekel, ne csak ráérős perceimben legyen velem, hanem ezzel foglalkozhassak, amikor csak lehetőségem van rá. Mivel a munka az ember életének legalább felét elveszi, ezért ez tűnt logikus lépésnek. Lehet, hogy ez sokak számára nem elég drámai, de nálam így indult – árulta el Markovics Milán Mór, aki a katonai világot fiatalként mindig ámulattal figyelte.

– Őseim történetei a háborúból még misztikusabbá tették mindezt. Felnőve már láttam a valósabb és kevésbé előnyös oldalát is. Mivel közben azonban harcművészetekben is némi jártasságot szereztem, megláttam, hogy az erőszak, az erő, a fizikai és a lelki erő nem az, mint amit kívülről gondolunk róla. Ez ott kezdődik, amikor az ember belép először egy dojoba, és nem balhés, rossz arcú emberekkel, hanem normálisakkal találkozik, akikkel jó esetben barátokká is válnak. A hadsereg is ilyen.

– Nem könnyű harcossá vagy katonává válni, nem is mindenki feladata. Nem könnyebb azonban lelkileg sem erőssé válni. Sok szép dolog van a világon, de az egyik az, amikor valakinek megadatik, hogy a test és a lélek edzőtermében szolgálhat – mondta a katonai lelkész, aki arról is beszélt, hogy hogyan egyeztethető össze a papi és a katonai hivatás. Hiszen a katonai lelkészeknek is részt kell venniük a harci kiképzéseken és lövészeteken.

– Az a jó és helyes, ha valaki nem szereti az erőszakot. Erőt képviselni és alkalmazni azonban kikerülhetetlen, és igazságosnak tartjuk. Ha megtámadnak az utcán, örülünk, ha felbukkan a rendőrség. Ha egy idegen repülőgép betér a légtérbe, megnyugtató, ha a Magyar Honvédség vadászbombázói kényszerítik leszállásra, és lehetne sorolni. Annak idején egy küzdősportokban kiemelkedő eredményeket elért osztálytársamon láttam, hogy azért nem fél, mert tudta, mire képes és mire nem. Ezért nem ment bele kockázatos helyzetekbe, ugyanakkor, aki vele volt, nem félt. Rájöttem, hogy az erő önmagában szükséges a békés, nyugodt élethez.

– Nekünk, lelkészeknek azonban nem a fizikai erő, hanem a lelki, amire gondot kell viseljünk. A lelki erő természete és forrása más, de aligha van olyan ember, aki ne találkozott volna már a gonosz valamilyen megnyilvánulásával. Ilyen esetekben is érezzük, hogy szükségünk van védelemre, de legalábbis egy emberre, aki segít eligazodni a lelki világban – szögezte le Markovics.

– Az ausztrál pszichológus, író Biddulph szerint a hivatás az, ahol a szenvedélyeink találkoznak a világ szükségleteivel. A lelkész és a katona is hivatásnak éli meg a feladatát. A lelkész feladata, hogy az emberek valódi kérdéseire a kor nyelvén adjon választ. A katonák szükségletei, gondjai, kérdései alapvetően nem különböznek a nem katonákétól. A katonalelkészhez, aki a katonák kollégája, bajtársa és lelkipásztora is, számos ügyben fordulhatnak a katonák. Van, aki beszélgetni megy hozzá, van, aki egyházi szolgálatot vár, például meg szeretne keresztelkedni, gyónni szeretne vagy imádkozni, meditálni tanulni – sorolta feladatait a tábori lelkész, akivel a tatai lakosok is találkozhattak már. Ilyen alkalom volt többek között a Tatán tartott doni megemlékezés is, ahol imára hívta a megemlékezőket.

A katonai lelkészeknek azonban nem csak hazánk határain belül kell szolgálatot teljesíteniük. Különböző katonai missziókon is részt vállalnak.

– Rendszeresen kísérjük a katonákat külszolgálatokra. Ennek az oka egyszerű. Ahová ők mennek, mi is megyünk velük. Én eddig a Balkánon teljesítettem többször szolgálatot. Az benne az izgalmas, hogy katonai környezetben vagyunk a nap 24 órájában, és bár ma már a katonai bázisok nagyon jól felszereltek, sok mindent egyszerűbben kell megoldani. Ez azonban családiassá teszi a légkört, a nehezebb helyzetek közelebb hozzák egymáshoz a katonákat, és a lelkész sem egy távoli, bizarr figurának tűnik majd, hanem egynek közülük. Ezzel sok előítélet szokott leomlani a katonákban, aminek a következménye, hogy sokan felnőttként keresztelkednek meg, változtatnak az egyházellenességükön, és sokan ezután kezdenek el edzeni a lelki világ küzdőterén.