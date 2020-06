A tatai cég adománya a Szent Borbála Kórház fertőtlenítésében nyújt segítséget

A tatai Zöld Út Kft. egy nagy teljesítményű ózongenerátort adományozott a tatabányai Szent Borbála Kórháznak, amely a C épület fertőtlenítésében nyújt segítséget.

Továbbra is érkeznek az adományok a Szent Borbála Kórházba. Ezúttal a Zöld Út Kft. támogatásával egy ózongenerátort kapott az intézmény. Ányos Attila, a cég ügyvezetője pénteken adta át a készüléket. A cégvezető elmondta, hogy még március elején megkeresték a kórházat, hogy mire lenne szükségük a járvány elleni küzdelemben. A készüléket meg is rendelték pár napon belül, azonban az csak most, 2,5 hónappal később érkezett meg.

Dr. Lőke János, a kórház főigazgatója szerint tökéletesre sikerült az időzítés. – A kórháznak már van három, kisebb teljesítményű ózongenerátora. Azonban ez az új, nagy teljesítményű készülék sokkal nagyobb helyiség, gyorsabb fertőtlenítésére képes – magyarázta a főigazgató, aki hozzátette, hogy a napokban kezdődik meg a C épület fertőtlenítése. Ebben lesz nagy segítségük az új készülék. A készülék vírusfertőzött területek fertőtlenítésére alkalmazható, a levegőben lévő és különböző felületeken megtapadó kórokozók elleni küzdelemben kínál hatékony megoldást.