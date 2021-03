A tatai anyuka mesekönyvét választották a legszebbnek az olvasók

A legszebb borítójú mesekönyvnek választották a tatai Kozma Ani Marcipán kutyáról szóló könyvét. Ráadásul Jakabról, a vadlúdról írt története is harmadik helyen végzett. A fiatal anyuka fiának mesélte esténként a bájos kalandokat, végül barátai és családja biztatására született könyv belőlük.

Korábban már beszámoltunk Kozma Aniról, aki kisfiának mesélt történetekből írt mesekönyvet, amely most elismerést is kapott egy online versenyen.. A nyertes mesekönyv négy rövidke történetet tartalmaz, amelyek főszereplője Marcipán, az árva kiskutya. Egy cukrászda előtt talál rá Epres Martin és a szülei, befogadják, és Marcipán nem csak új otthonra lel, de barátokat is szerez, és különféle kalandokba keverednek együtt. Jakab lúd segítségével a gyerekek pedig mesés formában tudnak megismerkedni Tata nevezetességeivel, helyszíneivel, múltjával.

A kiadványokat benevezték 2020 legszebb borítójú könyveinek versenyére, ahol az olvasók szavazhattak kedvenceikre. Végül Ani nem kis meglepetésére mindkét kötete dobogóra került.

– Külön elismerés számomra, hogy mindkét mesekönyvem borítója bekerült a legszebb három közé. Hatalmas öröm és meglepetés, hogy a legszebb borító végül a Marcipán kutya kalandjai című mesekönyvemé lett. Ez egy pozitív visszajelzés az olvasóktól, hogy tetszik az általam közölt tartalom, és megerősített abban, hogy jó az, amit csinálok. Továbbra is motivált vagyok, hogy folytassam az írást. Rengeteg ötletem van – mondta az írónő.

Ani elmondta, hogy a Marcipán borítóján egyedi betűtípust látunk, a szöveget pedig grafikus tervezte. Gácsi Krisztián rajzai bájosak és aranyosak, általában a laptükör nagy részét elfoglalják, így azoknak a kicsiknek is élményt nyújt sokáig nézegetni őket, akiknek a szüleik olvassák fel a meséket.

– Vagány, friss szemléletű borítót szerettem volna, amire sokan felfigyelnek. Úgy gondolom, hogy a mesék történetei, mondanivalói mellett fontos szerepe van a borítónak, mivel először ezzel találkozik az olvasó. Kulcsszerepe van a borítónak abban, amiért egyáltalán kézbe veszünk egy könyvet. A kép és a szöveg együtt lett megtervezve, egymásra hatnak, erősítik a másik hangulatát mindkettő mesekönyvemnél. A borító harmonizál a tartalommal – mutatta a könyvet a fiatal anyuka, aki sok telefonhívást, levelet, üzenetet és képet kapott már, hogy tetszenek az olvasóknak a könyvek.

Rengetegen gratulálnak magáért az ötletért és az első helyezés miatt is. Ani elárulta, hogy már Ausztriába, Németországba és Angliába is eljutott a könyvek híre, ahonnan megrendelések is érkeztek.