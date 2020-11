A tatabányai társasházakban folyamatosan figyelnek a higiénés előírások betartására

A kilincsek, korlátok gyakori takarítását és kézfertőtlenítők kihelyezését javasolta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a társasházaknak. Ezzel szeretnék csökkenteni a fertőzésveszélyt a lakóközösségekben. A tatabányai Ház Gazda Társasházkezelő vezetője a portálunkn elmondta, hogy ők milyen óvintézkedéseket tettek.

Az NNK azt ajánlja, hogy a lépcsőházak, és a liftek padozatát minden nap, de legalább másnaponta vírusölő fertőtlenítővel mossanak fel. A kapucsengőket, liftek nyomógombjait és a kilincseket lehetőség szerint naponta többször is ajánlott fertőtleníteni. A kórokozók számának csökkentése érdekében a beltéri helyiségekben naponta több alkalommal szükséges szellőztetni, illetve elvárás, hogy a lépcsőházakba a kapu mellé helyezzenek ki kézfertőtlenítőket.

Kis Zsuzsanna, a tatabányai Ház Gazda Társasházkezelő ügyvezetője elmondta, hogy a lakókkal egyeztetve mindent megtesznek, hogy gátat szabjanak a járványnak. Azonban az NNK javaslatai nem életszerűek.

– A mindennapi fertőtlenítés, takarítás hatalmas pluszköltséget róna a társasházakra, hiszen ha ötször többet kell takarítani, akkor a fertőtlenítő szerek és a munkadíj is ötszörösére nőne. A kézfertőtlenítők is gyorsan elfogynának, azokat is napi szinten cserélni kellene – magyarázta a szakember, aki hozzátette: 100 társasház tartozik hozzájuk. Mindegyikben tartottak közgyűlést, ahol megbeszélték a lehetőségeket és az igényeket.

– Én úgy látom, hogy mindenki nagyon felelősségteljesen gondolkodik. Tisztában vannak a veszélyekkel, és maguk, illetve lakótársaik védelme érdekében ennek megfelelően járnak el. A tavaszi közgyűlést az első hullám miatt nyárra halasztottuk, így azt a jó időben, az udvaron tarthattuk meg. Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján már fel tudtuk mérni azokat az esetleges pluszigényeket, amit a lakók szerettek volna – mondta az ügyvezető, kiemelve, hogy minden társasháznak mások az anyagi lehetőségei.

– Van olyan társasház, ahol a lakók megengedhetik maguknak, hogy gyakoribb fertőtlenítést kérjenek. Olyan ház is van, ahol a lakástulajdonosok vállalták, hogy ők takarítják le napi szinten a kilincseket, korlátokat. De olyan kérés is volt, hogy a kapuzárat cseréljük le olyanra, amihez se kulcs, se kapukód nem kell, hanem egy érzékelővel nyitható, ezzel is csökkentve a fertőzésveszélyt – árulta el Kis Zsuzsanna.