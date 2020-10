A tatabányai piacon komolyan veszik a maszk használatát a vásárlók

Müller Cecília országos tisztifőorvos a hét elején azt tanácsolta, hogy a koronavírus-járvány további terjedésének megakadályozására a piacokon is használjunk szájmaszkot. Meglehetősen vegyes képet mutatott az újvárosi piac a hétvégi nagy bevásárlás előtt.

Viszonylag kényelmesen vásárolgathattak csütörtökön még a háziasszonyok. A cekkerek és a kosarak sem púposodtak az árutól. Sőt a fedett, vásárcsarnoki részen is minden üzlet és bolt könnyen megközelíthető volt. Ellenben itt már mindenki szájmaszkot viselt, illetve a kereskedők többségét plexifal választotta el a kuncsaftoktól.

Arany Ildikó, az egyik kis élelmiszerbolt vezetője is nagy elővigyázatosság mellett szolgált ki mindenkit.

– Valamennyi vásárlónk, kivétel nélkül viseli a zárt helyen kötelező védőfelszerelést – jegyezte meg. – Sőt, jó néhányukon, ahogy rajtunk is, még kesztyű is van. Egyébként, szájmaszk nélkül nem is szolgálhatjuk ki a vevőket. Jó látni, hogy ennyire óvatosak, elővigyázatosak az emberek. Úgy tűnik, abszolút hozzászoktak már, és tudatosan hordják a maszkot a vásárlóink.

Az aprócska „tojáslerakat” előtt is hasonló a helyzet. Az eladó a plexifal mögül intéz mindent. Ottjártunkkor éppen Sass László vásárolt néhány doboz tojást.

– Nagyjából hetente járok le a piacra – említette. – Amióta pedig, úgymond kötelező a maszk, hát én is használom. Úgy gondolom, az egészségünk megőrzése mindennél fontosabb, és egy kis kényelmetlenséget megér. Sőt, ennél még nagyobbat is…

Időközben egyre élénkebb lett a sürgés-forgás a csarnokban. De jó érzés volt látni, hogy az előírások betartásáról senki sem feledkezett meg. Csibi Ferenc ugyan kissé csalódottan távozott az egyik üzlet elől, mert az a kenyér, amiért jött, már elfogyott.

– Hetente egy-két alkalommal fordulok meg itt – magyarázta Ferenc, akinek, úgynevezett szelepes maszk fedte az ajkát, orrát. – Szinte mindig itt vásárolok magunknak kenyeret, húst, tojást és gyakran zöldségféléket is. – Ez a védőfelszerelés – mutatott az arcára – elengedhetetlen. De egy kicsit én is lazítottam, mert már kesztyűt nem húzok. Viszont, ahogy kiszállok a kocsiból, már fel is kapom az „álarcot”. Ennek a szelepes maszknak a viselése valamivel kényelmesebb. Nekem eddig bejött. Igaz, négy-öt alkalom után el kell dobni, de nálam mindig van legalább két-három darab.