A tatabányai Népmesepontban Lúdas Matyival ünnepelték a Márton-napot

A Puskin Művelődési Ház Népmesepontján Márton-nap alkalmából kézműves foglalkozással és moldvai táncházzal várták az érdeklődőket.

Zsúfolásig megtelt a tatabányai Puskin Művelődési Ház Népmesepontja. A szervezők ezúttal Márton-nap alkalmából szerveztek Ludas Matyi családi napot kicsiknek és nagyoknak. Tours-i Szent Márton ünnepnapjához, november 11-hez ugyanis számos népszokás, néphit kapcsolódik Magyarországon.

Az eseményhez kapcsolódóan Többek között kézműves foglalkozásokkal és moldvai táncházzal várták az érdeklődőket. A gyerekeknek Szénási Veronika, a Népmesepont vezetője ízes tájszólással mesélt az alkalomhoz köthető népi hagyományokról, szokásokról. A kicsik tátott szájjal hallgatták a furcsa szavakat, figyelmesen hallgatták meséjét.

– Kukoricát morzsolhatnak, csutkababát készíthetnek, tollfosztást is kipróbálhatják, amiből vagy egy nagy közös párnát, vagy egy kisebb saját, babáknak való párnát készíthetnek, amit a nagyobbak akár ki is hímezhetnek – magyarázta Szénási Veronika, a Népmesepont vezetője, akitől megtudtuk a tollfosztás pontosan azt jelenti, hogy a toll pihe-puha részét lehúzzák és külön rakják a kemény tollgerincről, népies nevén a „fosztyinkáról”. Régen ez kifejezetten női munka volt, eltartott akár 3 napig is. Nem dobtak ki semmit. A fosztyin­kákkal például a díszpárnákat tömték meg. A kézműveskedés után a gyerekeket a táncházzal várták, ahova Budapestről három moldvai zenész érkezett három hangszerrel.

A Népmesepont következő rendezvénye december 14-én délután lesz. A Tündérek napján mesével, mézeskalács és karácsonyfadísz készítéssel várják a családokat.