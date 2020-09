A tatabányai mentősök sem állták meg szó nélkül: tiszteletet a maszkviselőknek!

A mentők nem panaszkodnak a maszk miatt és nem veszik személyes sértésnek. Te se tegyél így! – a legrövidebben így foglalható össze az üzenetük.

A Tatabányai Mentőállomás is megosztotta az Országos Mentőszolgálat posztját, amely a maszkokkal kapcsolatos tévhitekre is rávilágított, feltéve és megválaszolva néhány olyan kérdést, amivel mások már néhány perces maszkviselés ellen tiltakoznak illetve próbálják bizonygatni igazukat, vagy egyenesen felháborodnak miatta. Most, hogy életbe lépnek a szigorúbb maszkviselési szabályok még megfontolandóbb, amit írtak a tatabányai mentősök:

Dolgozóink szinte mindegyike volt már teljes vegyvédelmi ruházatban órákon keresztül. Műszakról műszakra és oxigén hiányosak lettek? Nem.

Felháborítónak tartották, hogy egész napos mintavételezések során teljes ruházatban kell dolgozni? Nem.

Mint írták, inkább „tiszteljük azokat, akik a maszk használatát nem személyes sértésnek, nem rabigába hajtásnak és nem kötelező rossznak gondolják, hanem szimplán mert ez a szabály, vagy nem szeretnék elkapni a vírust”.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője pedig arról számolt be, hogy a kezdeti napi néhány százról mára 5000 fölé emelkedett a mentőkhöz beérkező mintavételi megrendelések száma, hiszen az OMSZ a tünetes személyek mintavételezésében vesz részt. Kiemelte: fontos, hogy akinek fertőzésgyanús tünetei vannak, a COVID mintavételezés idejétől és eredményétől függetlenül maradjon otthon, hogy ne fertőzzön meg másokat