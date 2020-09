A tatabányai kórházigazgató elmondta, miért veszélyes az orr alá húzott maszk

Itt a koronavírus-járvány második hulláma. Pénteken 459 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, ebből négyen élnek a megyénkben. Hogy minél hamarabb csökkenjenek a számok, fontos, hogy mindenki betartsa a hatályos előírásokat. Dr. Lőke Jánost, a tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatóját a megelőzés fontosságáról kérdeztük.

A főigazgató szerint a maszk megfelelő viselésére, a távolság tartására és a kézhigiénia betartására mindenkinek oda kell figyelnie.

– Ha valahova nem fontos elmennie valakinek, oda ne is menjen el! Nagyon fontos, hogy ne álljon le az élet, ezt megértem. De az is nagyon fontos, az ilyen eseményeken egészen biztos, hogy a vírus továbbadásának a lehetősége nagyon megnő – int óvatosságra a főorvos. Azt is kiemelte, hogy nagyon mérlegelje mindenki, mi az, amire feltétlenül el kell mennie, és mi az, amire csak el szeretne menni, de kihagyható.

– Viszont, ha valahova feltétlenül el kell menni, jön a maszk, a távolság tartása és a kézhigiénia. Ezek fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni. Ne gondoljuk úgy, hogy ettől nevetségesek leszünk! Mikor zárt térben, emberek között szinte csak én viseltem maszkot, nekem is többször mondták: nevetséges, hogy ennyire félek a vírustól – árulta el a kórházigazgató, aki hozzátette: egyszerűen arról van szó, hogy ezek az egyszerű maszkok, amelyeket a hétköznapokon hordunk, elsősorban nem engem védenek a többiektől, hanem a többieket védik tőlem.

– Mivel a vírusnak nagyon hosszú a lappangási ideje, nem tudhatom biztosra, hogy egészséges vagyok-e. De lehetek akár tünetmentesen is vírushordozó, amiről nem is tudok, és közben fertőzök. Ezért nagyon fontos, hogy viseljem a maszkot. Vagyis ez nem az én félelmem vagy védelmem, hanem az én felelősségteljes magatartásom annak érdekében, hogy a többiek kisebb eséllyel kapják el a betegséget – szögezte le a főorvos, aki úgy gondolja, ha zárt terekben mindenki viseli a maszkot, akkor a vírus továbbadásának a lehetősége akár 80 százalékkal is csökkenhet.

A megelőzés másik nagyon fontos része a kézfertőtlenítés.

– A vírus elpusztul, ha valaki langyos vízzel, szappannal alaposan kezet mos. Ha pedig erre nincs lehetőség, akkor kézfertőtlenítőt használjunk. Ugyanis, ha fertőzött tárgyhoz – vagy kézhez – nyúltam, szinte biztos, hogy megérintek magamon, vagy a környezetemben levő tárgyakon valamit, amit más is megérint. Ez is lehet fertőzésforrás – figyelmeztetett a szakember.