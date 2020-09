A tatabányai Szent Borbála Kórház osztályain speciális védőruhákba és maszkba öltözött orvosok és ápolók végzik a munkájukat.

Kellemetlen a maszk viselése – mondják nagyon sokan buszon, boltban. Van, aki fel sem húzza az arcára, mert szerinte nincs értelme. Azonban a boltban vagy a buszon csupán 20-30 perc kényelmetlenséget jelent a maszk viselése. Gondoljunk bele abba, hogy milyen nehéz lehet annak, akinek egész nap speciális védőfelszerelésben és maszkban kell dolgoznia. A megyei kórházban a Kemma.hu-nak Sós Ilona intézeti szakoktató és Barczai-Wágner Anikó osztályvezető főnővér mutatta meg, milyen ruhákat is kell pontosan viselniük, hogy elkerüljék a fertőzést.

– Az úgynevezett szürke zónák azok a helyek, ahol olyan betegekkel találkozunk, akikről feltételezzük, hogy fertőzöttek lehetnek. Jelenleg ilyen minden szakrendelés és fekvőbeteg osztály is. Az őket kezelőknek az alsó öltözéke egy testhezálló, pamut, hosszú szárú nadrágból és hosszú ujjú felsőből, az úgynevezett alsó zsilipruhából áll, amire egy védőköpenyt vesznek fel, ez lehet egyszer használatos és mosható fajta is. Ehhez tartozik még kettő réteg gumikesztyű, FFP maszk, a védőszemüveg és/vagy pajzs és hajháló, és a lábzsák. Egyes beavatkozásoknál még erre kerül egy eldobható polietilén kötény is – magyarázta a szakoktató.

– A vörös zónákban azokat a betegeket kezelik, akiknél már kimutatták a fertőzést. Az őket ellátó személyzet egyfajta védőoverallt, „maciruhát” hordanak. Az öltözködés itt is a fehérneműre húzott, mosható zsilipruhával kezdődik. Erre kerül fel az eldobható védőoverall, a két réteg gumikesztyű, a hajháló, az FFP2-es maszk, a védőszemüveg és/vagy pajzs, valamint a lábzsák – sorolta az öltözék részeit Sós Ilona, aki kiemelte, hogy mindkettő öltözéknél nagyon fontos, hogy azokat milyen sorrendben húzzák magukra.

– A beöltözést sebészi maszkban és mindig a szakszerű higiénés kézmosással kezdjük. A zsilipruhára először az első pár gumikesztyűt húzzuk, erre jön a védőruha, a lábzsák, majd az FFP védőmaszk, hajháló, védőszemüveg. Végül pedig a második gumikesztyű. Utóbbit minden egyes beavatkozás után eldobjuk – magyarázta Sós Ilona.

A vetkőzés még nehezebb

A speciális védőfelszerelésben az egészségügyi dolgozók munkája is nehezebb: az overall meleg, a védőszemüveg a látást zavarja, és a maszk nehezíti a kommunikációt is. A szakemberek ezért a beöltözést követően bemutatták a védőfelszerelésben történő vénabiztosítást egy speciális, műanyag karmodellbábu segítségével. Mint kiderült, a vetkőzés még az öltözködésnél is bonyolultabb művelet. Ugyanis végig vigyázni kell arra, hogy a védőöltözet külső része ne érjen a belső zsilipruhához, illetve a környező felületeket se szennyezzék vele.