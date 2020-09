A tatabányai Grundfos szivattyúi évente több millió köbméter vízzel látják el Oroszlányt

Felbecsülhetetlen jelentőségű a tatabányai térségben működő két vízbánya, amelyekből naponta átlagosan összesen 45 000 köbméter vizet hoznak a felszínre, 35 000 köbmétert a XIV/A-ból és 10 000-et a XV/C-ből. Az ÉDV Zrt. révén több mint 300 000 lakoshoz, intézményhez és ipari üzemhez jut el a víz, nagyobb része az említett vízaknákból, amelyeknek a hatókörébe öt város, Tatabánya, Tata, Oroszlány, Kisbér és Zsámbék, valamint számos kisebb település tartozik.

Síkvölgyön, a XV/C aknán Grundfos-szivattyúk is teszik a dolgukat. Az akna Tatabánya déli részén helyezkedik el. Fő feladata az oroszlányi víztorony ellátottságának folyamatos szinten tartása, töltése. Eredetileg a 15-ös szénbányában a karsztvízszint süllyesztését oldották meg az akna segítségével.

A létesítményt még a 60-as években kezdték építeni. Mélysége mintegy 200 méter, egy egykijáratú bányatérségben elhelyezkedő függőakna. Ez volt a szénbánya víztelenítő aknája, amely már abban az időben is szolgált ivóvízzel a lakosság számára, de ennek akkor még csak másodlagos szerepe volt. A szénbányák bezárását követően megfordult a helyzet, azóta már kizárólag a lakosság ivóvízhasználatát biztosítja, illetve a Tatabánya-Környe Ipari Parkban használják fel, nemcsak ivóvízként, hanem technológiai ivóvízként is sok helyen, így a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. gyáraiban is.

A folyamat során két helyen biztosítják a víz felszivattyúzását Grundfos szivattyúk. Először mielőtt a csapolófúrások segítségével a két 500 köbméteres medencébe juttatnák, egy vastalanító rendszeren halad át a víz, ahol négy frekvenciaváltós Grundfos TP szivattyú – ezek 600 köbméter/óra kapacitással tudnak működni – segíti a víz európai uniós értékhez igazodó vastartalmát beállítani. Ez azt jelenti, hogy kevesebb kell legyen a víz vastartalma, mint 0,2 milligramm/liter.

Ezután következik a három nagy HS szivattyú, amelyek 630 köbméter/óra beállítással segítik a vizet eljuttatni a víztoronyba. A vízfogyasztás hektikus, de ez az a beállítás, és töltésmennyiség, amellyel folyamatosan tudja az Északdunántúli Vízmű Zrt. biztosítani a víz­ellátottságot. A cél, hogy a berendezések a 24 órás időintervallumot figyelembe véve minél kevesebb megállással üzemeljenek.

A tavalyi évben 3,4 millió köbméter vizet sikerült az oroszlányi víztoronyba feljuttatni. Ebben kiemelkedő szerepe van a dán szivattyúknak is, amelyek gyártása először a tatabányai 2-es üzemben történt, 2015 óta viszont a székesfehérvári legfiatalabb gyárban, az egyedi gyártásokra specializálódott 4-es gyárban is folyik.