A tatabányai Forgórózsa lett Komárom-Esztergom megye 150. értéke

A megyei önkormányzat idei költségvetését a közgyűlés tagjainak többsége kiegyensúlyozottnak és tarthatónak minősítette. Ez derült ki a szavazásból is, ahol öt képviselő ellenében, egy tartózkodás mellett nyolcan igent mondtak a 2020-as költségvetési rendeletének megalkotására.

A megyei közgyűlést megelőzően az megyei értéktár bizottság is ülésezett Popovics György elnökletével. A grémium újabb hét érték lajtromba vételéről egyhangúlag határozott. Mivel a bizottsághoz beérkezett ajánlások sorrendjében tárgyalták a javaslatokat, így az is kiderült, hogy a fél évtizede működő értéktárban, a százötvenedik „tagként”, a tatabányai Forgórózsa fesztivál került. A további hat ajánlás elfogadásáról is támogatólag döntöttek a fórumon a bizottság tagjai.

Ezek a „kincsek” a következők voltak: a komáromi Vox Femina Egyesület női kara. A Komárom – Komárno Nemzetközi Futóverseny. Az „Anton Rieder Jugendpreis” kitüntetés, a ma már határainkon túl is ismert Gyermelyi pálinka est, a baji Esterházy „kispince”, valamint az 1760-ban kézzel, szobrász által faragott prés, amely éppen a felújított pincében lelt méltó elhelyezésre.

Határozatképes volt az év első közgyűlése, mivel a tizenhat képviselőből tizennégyen megjelentek az ülésen. Az elterjesztések megvitatása Popovics György elnökletével zajlott. A második napirend a tavalyi költségvetési rendelet utolsó módosítását tartalmazta, ezzel le is zárták a 2019-es pénzügyi évet, mivel a bizottságok és a többség támogatását is megkapta az előterjesztés. A 2020. évi költségvetés biztonságát a 253 millió forintra megemelt állami támogatás jelenti. Emellett az elmúlt esztendőben megtakarított összeget is beépítették a bevételi oldalba, a megyei önkormányzat idei büdzséjének kialakításakor.

– A költségvetési rendeletünk stabilnak és végrehajthatónak mondható – emelte ki Popovics György. – A központi forrásokból már tízmilliót az elmúlt év végén megkaptunk, hogy zökkenőmentes legyen az új gazdasági, pénzügyi esztendő kezdete. A támogatás mértékét leszámítva, nagy változások nincsenek a rendeletben, hiszen a kötelességeink, feladataink sem változnak 2020-ban sem.

A közgyűlés elnöke kitért arra is, hogy a megyei önkormányzatok fejlesztésére országosan 300 millió forintot irányzott elő a kormány. Ez pedig azt jelenti, hogy szűkebb hazánk további 10–15 milliós központi „segítségre” számíthat. Ám, amíg a pontos összeg nem ismert, nem is szerepeltethető az önkormányzat idei költségvetésében.

A közgyűlésen átfogó képet kaphattunk a megye területrendezési tervéről, a hivatal munkájáról, az aktuális területfejlesztési feladatok helyzetéről. Ezen túl a megyei önkormányzat megújította a megyei területi nemzeti önkormányzatokkal történő együttműködést.