A tatabányai fodrász üzletében gyűlnek a kupakok az SMA-s Zsombi gyógyulásáért

A kazincbarcikai Burinda Zsombor gerinceredetű izomsorvadásban, azaz SMA betegségben szenved. Állapotán csak a Zolgensma génterápia segíthet – a kezelés azonban 730 millió forintba kerül. Régiónkban több ponton, kupakgyűjtéssel igyekeznek hozzájárulni a kisfiú gyógyulásához.

Zsombi szülei tavaly nyáron gyűjtést indítottak. A hatalmas összefogás eredményeképp a teljes összegből a hónap eleji adatok szerint a Szép jövőért Zsombornak Alapítvány számlaszámára eddig csaknem 550 millió forint gyűlt össze. Az adományozók egy mindennap használatos apró, tárgyi adomány leadásával is segíthetnek: kupakokkal.

A Kupakgyűjtés Zsombiért elnevezésű online közösségben a lakosság által szervezett gyűjtéseket összesítik. A szervezettséget igazolja, hogy a napokban térkép formájában rendszerezve is összegyűjtötték azokat a szervezeteket és magánembereket, akik gyűjtőpontként üzemelve fogadják a kupakokat. A gyűjtéshez megyénkben többen is csatlakoztak, így tett a tatabányai Berghold Mónika, fodrász is, aki újvárosi szalonjában fogadja a műanyag adományokat.

– Régóta szelektíven gyűjtöm a szemetet. Hasznosítható anyagként az otthonomban, és a fodrászatban is különválogatom a kupakokat, így a segítség jegyében örömmel csatlakoztam csomópontként a kezdeményezéshez. Vannak vendégeim, akik rendszeresen hoznak be nekem kupakot, de akadt már példa arra is, hogy a felhívásomra valaki egyszer csak benyúlt, és itt hagyott egy zacskó kupakot – mesélte a fodrász, aki elárulta, a kupakokat Tinnyére szállítják tovább.

– A kupakok adománnyá fordítása egyszerű folyamat. Gyűjtőpontként további, összefogó pontokra viszem a nálam összegyűlt mennyiséget, akik eljuttatják a kupakokat a célba. Az adott, műanyag-felvásárlással foglalkozó cég a tonna mennyiségű színes, tovább hasznosítható kupakot kiló árban vásárolja meg, így lesz a műanyagból adomány. A számos, kis mennyiségű adag végül hatalmas segítség lehet Zsombiéknak, ezért jó, hogy létrejött ez a szervezett gyűjtőrendszer – taglalta Berghold Mónika.

A megyeszékhelyen számos helyen fogadják a lakosság segítségét, a kupakokat a bánhidai Harasta Sörözőben, a dózsakerti KonzumBio boltban, valamint az Europlast Ablak Kft.-nél is. A kisfiúnak az életmentő kezelést kétéves koráig kell megkapnia. Ha az összeg előbb gyűlik össze, és minél hamarabb megtörténik a génterápia, annál nagyobb az esélye, hogy egyszer járni és futni tud. Ezért várják nagyon az adományokat.