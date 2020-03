A tatabányai erőmű dudálással száll be a hálatapsolásba

A Tatabánya Erőmű Kft. is hálás azoknak, akik a nehéz pillanatokban is helytállnak a járványveszély idején.

A Tatabánya Erőmű is kifejezi háláját azon munkavállalók felé, akik ezekben a nehéz pillanatokban is helytállnak, akik a munkájukból fakadóan nem maradhatnak otthon, mert az emberekért, értünk dolgoznak, írja a vállalat közleményében, utalva a járvány miatti veszélyhelyzetre utalva.

„Sokan vannak, akik nem tudják otthonról elvégezni a feladataikat, mert a fizikai jelenlétükre van szükség, ezért az erőmű minden dolgozója nevében hálánkat és szolidaritásunkat fejezzük ki a Taps a dolgozókért elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozva, a minden este 20 órakor megszólaltatott gőzduda hangjával” – fogalmaz az erőmű kommünikéjében.

Komárom-Esztergom megyében is rendszeresen tapsolnak már az emberek, hogy így fejezzék ki köszönetüket azoknak, akik most is, sőt, most még inkább teszik a dolgukat és dolgoznak a közösségekért. Az Erőmű nem csupán a dudálással fejezi ki háláját, a napokban egészségügyi védőfelszereléseket és pénzbeni gyorstámogatást adott át dr. Sámuel Emese ügyvezető a Szent Borbála Kórháznak.