A tatabányai duó zenélésükkel az összetartozás érzését adja át közönségüknek

Az énekesnő boszorkányjelmezben sétálgatott Dózsakertben egy klip kedvéért; a járványhelyzetben zenésztársával vasárnaponként minikoncertet tartanak a közösségi oldalon. Németh Andival és Szabó Bálinttal, a Szaffi Duo tagjaival gyakran találkozni a közösségi bejegyzésekben.

A különleges hangú, kedves mosolyú énekesnővel, Németh Andival gyakran lehetett találkozni a megye különböző rendezvényein. Szabó Bálint zenész, a Parno Graszt zenekar hangmérnöke. Mindkettőjük szívéhez közel áll a folklór stílus, ez pedig hatalmas előnyt jelent számukra a színpadon, hiszen hitelesen tudják tolmácsolni a népdalokat lovári nyelven is. A két fiatal tehetség egyébként az életben is egy párt alkot.

– Szaffi Duo néven nemrég kezdtünk együtt zenélni – mondja Szabó Bálint. – Andi sok-sok év éneklési tapasztalattal, kiváló ötleteivel és közös kedvenc mesénk, Szaffi „alakjával” adta az ihletet hozzá. Számaink még többnyire feldolgozások, az általunk kedvelt előadók dalai, amelyeket kicsit újragondolunk, átformálunk a saját ízlésünkre.

Repertoárjukban megtalálhatóak a jazz, swing, roma és egyéb folkmotívumok, világzenei elemek, klasszikus zenei „frázisok” – ahogy fogalmaz Bálint, aki csaknem húsz- éves szakmai tapasztalattal hangszerel, vokálozik és a stúdiómunkákat is ő végzi a duóban.

– Minden munkafázisba bekapcsolódik Andi is: a forgatás, a zeneírás, a vágás is alapvetően közös munka, egyeztetés eredménye. Most a járvány miatt sajnos nem tudunk személyesen találkozni a zenekedvelő emberekkel, de korábban felléptünk önálló esteken, születésnapokon, rendezvényeken – olyan helyeken, ahol minőségi, igényes és egyedi zenét szerettek volna hallani. Célunk, hogy a zene nyelvén a magunk módján eljuttassuk azt az örömöt, boldogságot, vidámságot, összetartozás-érzést, melyet mi érzünk alkotás közben – magyarázza.

Az alkotópároshoz már hozzátartozik a vasárnap délutáni élő bejelentkezés. Ilyenkor a hangulatukhoz illő feldolgozásokat hallhat és nézhet a közönség, mint például a Mizu karanténverzióját. A bejelentkezések különlegessége még, hogy nemcsak a zenéről, hanem a két alkotó személyiségéről is árulkodó sztorikat osztanak meg az élő videókon.

– Kísérletezünk különböző hangzásokkal, vagy a zenei részben elrejtünk más számokból különböző motívumokat, melyeket néha a sokadik meghallgatás után vesznek csak észre követőink, akik szerencsére egyre többen vannak – zárta szavait Szabó Bálint.