A tatabányai bűvész Ganxsta Zoleet is elvarázsolta trükkjeivel

Darabos János utcán, videóban és hírességeknek is bűvészkedik, de nehéz sorsú családok és beteg gyermekek arcára is csalt már mosolyt trükkjeivel.

Az illúziók világában élni káros dolog, viszont illúziót teremteni és azzal szórakoztatni másokat igazán nagyszerű érzés. Nem új keletű dolog ez, hiszen a bűvészkedés már régóta létezik, azonban most igazán virágkorát éli és az embereket is magával ragadja. Rendeznek bűvész világbajnokságot és a népszerű videóportálokon is egyre több olyan felhasználóval találkozhatunk, aki ezt a „mesterséget” űzi. Ilyen a tatabányai Darabos János is, aki trükkjeivel az utca emberét és igazi celebeket is elvarázsolt már.

Sokan ismerhetitek Jancsit, hiszen a legnépszerűbb közösségi portálon Dara az utca bűvésze néven üzemeli saját oldalát, ahol mindig elkápráztatja követőit újabb és újabb trükkökkel. Dara közel négyezres rajongótábornak örvend Facebookon, de Youtubra feltöltött videói is tízezres nézettséget számlálnak.

Igazán érdekes történet, ahogy Dara megismerkedett a bűvészettel. Sok éven keresztül volt a Tatabányai SC utánpótlásának játékosa és a focinak is köszönheti, hogy megtalálta igazi szenvedélyét. Nagy örömmel gondol vissza mindig arra a napra.

– Egyik edzés után szórakoztunk az öltözőben. Ekkor egyik csapattársam elővett egy pakli francia kártyát és mutatott pár trükköt. Annyira magával ragadott a csoda, hogy abban a pillanatban szikra gyúlt bennem, amely mára már hatalmas lángként ég elolthatatlanul – mondja.

Dara 14 évesen kezdett megismerkedni a bűvészkedés világával és azóta nincs megállás. Először interneten figyelte a mutatványokat, aztán, amikor már kicsit gyakorlottabb volt DVD-ket tanulmányozva leste el a trükköket. Mint mondja nagy hatással volt rá Hajnóczy Soma kétszeres bűvész világbajnok. Jancsi repertoárja pedig az évek során egyre szélesebbé vált.

– Természetesen, nem csak mikromágiával foglalkozom, hanem színpadi bűvészettel is.

Ami azt jelenti, hogy színpadon használok kendőt, kötelet, szivacsgolyót, tüzes, pénzes trükköket, szóval igazából mindenfélét, hogy színes legyen a műsor – meséli Jancsi.

A tatabányai bűvész szerint annak, aki bűvész szeretne lenni először magát a csodát kell megértenie. Szükség van valakire, aki motivál és persze a hatalmas szorgalom és a kitartás sem elhanyagolandó tényező, hiszen a trükkök begyakorlását sem percekben, de még csak nem is órákban mérik.

– Ha napi szinten gyakorol valaki egy kellékkel az napról napra jobb lesz. Visszaemlékszem mikor kötél trükköt tanultam be. Nagyjából egy hónap kellett ahhoz, hogy magabiztosan tudjam bemutatni nagyobb közönség előtt. Ez napi 1-2 óra gyakorlást jelentett, hogy mind az előadásmód, mind a technikai része élvezhető legyen. Szóval nem elég csak bemutatni a trükköt – mondja Dara.

Az évek során a több tucat trükk közül a bűvész is megtalálta a kedvenceit. Mint mondja szinte az összeset imádja bemutatni, de ha választani kell, akkor a kötél és a kendős trükkök viszik a prímet, hiszen nagyobb közönség tudja élvezni, mint egy szimpla kártyatrükköt. Azonban a jó bűvészt elsősorban nem a trükkök teszik naggyá.

– A legfontosabb az előadásmód. Sokkal fontosabbnak tartom, hogy jól elő tudjuk adni magunkat. Nem elég csak bemutatni egy trükköt, azt jól elő is kell adni. Először megtervezem az előadás menetét és szövegeket írok. Minden trükknél más szöveggel és poénokkal színesítem a műsort. Fontos, hogy az előadás jó legyen, így jobban tudja élvezni a közönség a show műsort. Mikor ezek megvannak irány a színpad – mondja a gyakorlott bűvész.

Dara nagyszínpadon is szerencsét próbált már, ugyanis 2015-ben a Hungary’s Got Talent-ben varázsolta el a zsűrit. Több alkalommal összefuthattatok vele fesztiválokon is, ahol a fellépő hírességeknek bűvészkedett. Számara a legnagyobb élményt az adta, amikor még pályája elején Nagy Ferónak és Ganxsta Zoleenak mutathatta be trükkjeit.

A tatabányai fiatal bűvésztől a jótékonykodás sem áll távol. Számtalan alkalommal lépett fel ilyen célból. Csalt már örömet Mikulás alkalmából a tatabányai nehéz helyzetű családok arcára és a Szent Borbála Kórház aprótalpúit is elvarázsolta már.

– Leírhatatlan dolog számomra, amikor egy kisgyereknek olyat tudok mutatni, amit nem mindennap lát, úgy hiszem ezt hívják csodának. Mikor a kis lurkók szemében látom a csillogást egy-egy trükk után egyszerűen felemelő érzéssel tölt el. Ilyenkor érzem azt igazán, hogy megéri a bűvészettel foglalkozni – meséli.

Sziasztok 😊!Ismét szerda van, ez azt jelenti újabb trükkel érkeztem hozzátok, fogadjátok sok szeretettel 🐰🎩Jó szórakozást! 🤗 Közzétette: Dara, az utca bűvésze – 2020. január 22., szerda

Dara számára a bűvészkedés többé vált egy egyszerű hobbinál. Komoly tervei és céljai vannak vele. Szeretne egy nagyobb versenyen indulni és ott a dobogó legfelső fokára állni. Minden szerdán új videóban kápráztatja el követőit, ha szerencsétek van ti is összefuthattok vele az utcán és biztosan varázsol nektek papírból ropogós ezreseket.