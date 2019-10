A tarjáni szavazók változást akartak

Az önkormányzati választás a Tatabányai járáshoz tartozó települések közül Tarjánban hozta a legnagyobb változást. Három indulóból a szavazók döntése alapján Klinger Tamás lett a település polgármestere. A vezető személye a többi településen változatlan maradt. Vértes­szőlősön a képviselő-testület összetétele is jelentősen megváltozott; egy kivételével mindenki kicserélődött.

Gyermelyen Kókai Rita maradt a település vezetője. A testületbe Beredna Zoltán, Friedrichné Bitter Ildikó és Pósfai Csaba mellett bekerült Hintenberger Zsófia, Hullár Norbert és Zelenák Márk is.

Héregen négy polgármesterjelölt közül a szavazók a korábbi településvezetőnek, Nieszner Józsefnek adtak bizalmat. A testület tagjai viszont két kivétellel kicserélődtek. Az elkövetkezendő négy évben Czverkon Csaba Attila, Nemes Ágnes, Sándor Mihály, Vida Beatrix, és a korábbi években is a település élén lévő Németh Zsolt és Korencsi László irányítja a községet.

Környén nem volt kihívója a polgármesternek, így Beke László irányítja a következő ciklusban is a község életét. A testület sem sokat változik: a korábban itt helyet foglaló dr. Árendás József, Pákozdi Ferenc, Török Mihály és Vadász Éva mellett Tirhold Kármen valamint dr. Bublovics Péter lépett be, s irányítja az elkövetkezendőkben a település életét.

Szárligeten három polgármesterjelölt harcolt a választók szavazataiért, végül marad az előző ciklus polgármestere, Mezei Ferenc a település első embere. A hattagú testület fele azonban kicserélődött: Gulyásné Tölcsér Mária, Németh István és Vasas István mellett bekerült Januskó Ferenc, Onódi László és Pásku Tibor.

Szomoron továbbra is Nagy György irányítja a települést. A testületnek itt is csak két tagja maradt a régiek közül, s Kosztka Ernő és Treszl Tibor mellett Körmendi József, Kovács Gergely, Muzslai Tamás és Szakács Viktória irányítja majd a község életét a következő években.

Tarján hozta a járási kistelepülések közül az egyik legnagyobb változást. Hárman indultak a polgármesteri szék­ért. Minimális szavazattal végül a korábbi vezetőt, Marx Ernőt megelőzte Klinger Tamás. A testület összetétele is változik, a korábbi ciklusban is tevékenykedő Hau Ferenc, dr. Martin Mihály és Schalkhammer Erika mellett bekerül Schneider Martin, Fülöp István, és Bereczkiné Pilczinger Magdolna Mária.

Várgesztesen Rising Károlynénak nem akadt kihívója, a négytagú testületben sem történt változás: Hartdégen Ákos, Katzer Ákos és Pintér Zoltán, valamint dr. Balázs Gabriella került be most is.

A választók döntése értelmében Igó István maradt a polgármester Vértessomlón. A képviselő-testület tagjai közül ketten kicserélődtek, így Farkas Kornélia, Krüpl Vilmos, Richter Tamás, Wohl László mellett Golda Zoltánné, Schaffer László került be.

Vértesszőlősön Nagy Csaba maradt a település vezetője, azonban a testület tagjai egy kivétellel kicserélődtek. Az előző ciklusban is a községért tevékenykedő dr. Pluhár Szilvia mellett bekerült Barta László, Kovács Enikő, Markó Andrea, Németh Ferenc és Török Csaba.