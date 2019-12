A tardosi iskolások túrázással és Mikulás-futással ünnepeltek

A tardosi iskolások nagyon várták már a fehérszakállút, aki a főutcán rendezett mikulás-futás után ajándékokkal lepte meg a gyerekeket.

A hegyek között megbújó festői szépségű kis falucskában a közelmúltban a hóesésnek nagyon örültek a gyerekek. De nem csak ez okozott nagy boldogságot a település apróságainak, hanem hogy a havazással együtt megérkezett a Mikulás is, aki a település összes kisbabáját, óvodását és alsó tagozatos iskolását megjutalmazta egy-egy csomaggal, az önkormányzat támogatásának köszönhetően. A gyerekeket zeneszó, énekszó várta a művelődési házban, ahol a télapó érkezéséig még egy kis játékra is futotta idejük az apró talpúaknak.

A programok a csomag- és virgácsosztást követő napon Mikulás-futással folytatódtak, amelyet a Vaszary János Általános Iskola Fekete Lajos Tardosi Szlovák Nemzetiségi Tagintézménye szervezett a község főutcáján. Az indulók nagy örömére erre a rendezvényre is ellátogatott a télapó, aki minden résztvevőt megajándékozott. A Mikulás-sapkában vagy egyéb kiegészítőben futók külön jutalmat kaptak, a dobogós helyezést elérők csokimikulást, és az abszolút győztes egy kupát vehetett át a nagyszakállútól.

A tardosi túraklub főként gyerekekből álló csapata eközben felkereste az alsóvadácsi vadászházban pihenő Mikulást. A csaknem hét kilométeres gyalogtúra a havas erdőn át vezetett. Útba ejtették a lombkorona-tanösvényt, és még egy hógolyózásra is maradt idő és energia. A célállomáson forró teával, süteményekkel várták a vállalkozókedvű társaságot, és a kis bakancsosok nagy örömére, a végszóra a télapó is megjelent, és hogy nem üres kézzel érkezett, ez a Budai-Trans Kft. kollektívájának is köszönhető.Petrik J.