A T-Szol Zrt. segítséget nyújt a bajba jutottaknak

A T-Szol Zrt. munkatársai többféle módon segítik a koronavírus-járvány során nehéz helyzetbe került családokat, városlakókat. Bencsik János országgyűlési képviselő és Schmidt Csaba frakcióvezető korábbi felvetése után döntés született fizetési moratórium bevezetéséről is.

A T-Szol Zrt. ebben a nehéz helyzetben is a város szolgálatában áll, ezért is támogatták Bencsik János országgyűlési képviselő és Schmidt Csaba önkormányzati képviselő felvetését, hogy a jelenlegi koronavírus-járvány veszélyhelyzet kapcsán fizetési moratóriummal segítsék a nehéz helyzetbe jutott lakókat, kisvállalkozókat – tudtuk meg dr. Nyiri Csabától, a T-Szol Zrt. igazgatóságának elnökétől. Az igazgatóság azonnal átbeszélte a lehetőségeket, majd megszületett a döntés: azoknak a tatabányai lakosoknak, akik a járvány miatt vesztették el állásukat, a T-Szol Zrt. felajánlja a három hónapos fizetési moratórium lehetőségét, azaz fizetési haladékot nyújt számukra.

A távhőszolgáltatási számlák befizetésére haladékot azok a T-Szolnál nyilvántartásba vett ügyfelek kérhetnek, akik 2020. március elseje után veszítették el állásukat, majd regisztrált álláskeresők lettek. Dr. Nyiri Csaba elmondta: az elmúlt napokban kidolgozták a moratórium igénybevételének módját. A tszol.hu-n hozzáférhető egy formanyomtatvány; ezzel a kérelemmel indítható el az igénybejelentés. Ezt minden esetben ki kell tölteni és aláírni, majd szkennelve eljuttatni a [email protected], vagy postán a 2800 Tatabánya, Győri út 23. címre. Kötelező mellékletként csatolni szükséges a járási hivatal által kiadott hatósági bizonyítványt, amely igazolja, hogy március elseje után vették nyilvántartásba regisztrált álláskeresőként.

Javaslat

„Közös összefogásra, a város vezetésének és cégeinek támogatására egyaránt szükségünk van ahhoz, hogy a koronavírus negatív gazdasági hatásai miatt nehéz helyzetbe került tatabányai munkavállalóknak és vállalkozásoknak hatékony segítséget nyújtsunk” – állt az április 6-án a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben, amelyet Bencsik János országgyűlési képviselő és Schmidt Csaba, a Fidesz helyi frakcióvezetője írt alá. Ebben javasolták a város valamint a T-Szol vezetésének a három hónapos fizetési moratórium mielőbbi bevezetését.

A kérelmezőket a T-Szol munkatársai a dokumentumok beérkezését követő tizenöt napon belül értesítik. A kérelmeket június 30-áig lehet benyújtani – folytatta az igazgatóság elnöke. A díjfizetési halasztás pedig a kérelem benyújtásának hónapjában és az azt követő két hónapban esedékes számlákra vonatkozik. Ha például április 28-án érkezik be valakinek a kérelme, és a feltételeknek megfelel, akkor az április, május és június havi számlák fizetésére kap haladékot. A fizetési kötelezettség ezután, azaz e példa alapján júliusban kezdődik és tizenkét egyenlő havi részletből áll majd.

A számlákat a moratórium időszakában is kézbesítik a fogyasztóknak, akik így nyomon tudják követni tartozásukat.

A moratórium letelte után minden kérelmezőt levélben értesítenek a halasztott számlák végösszegéről és a tizenkét havi részlet pontos összegéről. E levél majd tartalmazza a törlesztés pontos menetét is, hogy például meddig kell fizetni minden hónapban a részletet, milyen formában fizethetik be az összeget, és az utalásoknál mit tüntessenek fel közleményként.

A törlesztés kifizetésére alapesetben, s ha nem érkezik külön kérés a fogyasztó részéről, tizenkét hónap alatt kerülhet sor. Természetesen, korábban is kiegyenlíthető a moratórium alatt felgyülemlett tartozás, de ebben az esetben a fogyasztónak külön jeleznie kell szándékát – vagy a kérelem benyújtásakor, vagy a moratórium letelte után a korábban már említett elektronikus úton vagy postacímen.

A T-Szol Zrt. igazgatósági ülésén más támogatási formáról is határozat született. A cég üzlethelyiségek bérbeadásával is foglalkozik, melyeket sok esetben fodrászok, kozmetikusok, masszőrök bérelnek. Ők kerültek most az első pillanatban a legnehezebb helyzetbe, hiszen nem fogadhatnak ügyfeleket, így a jelenlegi helyzet óriási bevételkiesést jelent számukra – mondta dr. Nyiri Csaba. – Ezeknek a szolgáltatóknak a bérbeadott üzletek díjára biztosítják a három havi fizetési moratóriumot, szintén tizenkét havi egyenlő részletfizetéssel.

Számukra nem készítettek külön formanyomtatványt, hiszen lényegében folyamatosan tartják a kapcsolatot a T-Szol illetékes munkatársaival. Írásos kérelmükben azonban szükséges megjelölni annak az ingatlannak a pontos adatait, amely vonatkozásában kérik a haladékot. Ez esetben a moratórium igényüket az [email protected] címre vagy a korábban említett postacímre küldhetik el a bérlők. Őket is írásban értesíti a T-Szol Zrt. a kérelmük elfogadásáról, és tájékoztatják őket a haladék részleteiről, a visszafizetés módjáról. – Cégünk ebben a nehéz helyzetben is a város szolgálatában áll. Bízunk benne, hogy intézkedéseinkkel sikerül valamelyest enyhítenünk az érintettek terhein – tette hozzá dr. Nyiri Csaba.