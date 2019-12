A T-Szol jótékonysági gáláján fürdőbelépőt is kaptak a diákok

A jótékonysági gyermekgála és az ajándékosztás után a T-Szol Zrt. süteményekkel is megvendégelte a gyerekeket és kísérőiket.

Különleges találkozóra invitált a T-Szol Zrt. harmincnál is több diákot. Az ünnepek közeledtével az idén is jótékonysági gyermekgálát szerveztek a tatabányai általános iskolák által delegált fiataloknak. Intézményenként két-két diák érkezett, akiket szüleik és tanáraik is elkísérhettek.

A gyerekek türelemmel és megszeppenve várták a gála kezdetét a T-Szol Zrt. székházában. Az aulában lévő karácsonyfa alatt sorakoztak már a névvel ellátott nagy ajándékcsomagok. Halász-Szántói Emese, a T-Szol Zrt. igazgatósági tagja verssel köszöntötte a gyerekeket, majd Ocskai Gabriella, a RáHangoló szervezője zenés utazásra invitálta a megszeppent ifjúságot. A közös játék, Mozart muzsikája és a kétszázötven éves bálok hangulatának felidézése hamar mosolyt varázsolt a gyerekek arcára. A zenei program közös karácsonyi énekkel zárult.

A diákok a fa alatt lévő tucatnyi ajándékból próbálták ezután kiválasztani a sajátjukat. A csaknem tizenötezer forint értékű csomagokban társasjáték, édesség, könyv mellett családi fürdőbelépő, és egy T-Szol puzzle is szerepelt. A jótékonysági gyermekgála és az ajándékosztás után a T-Szol Zrt. süteményekkel is megvendégelte a gyerekeket és kísérőiket.