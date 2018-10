A T-Szol csoport munkatársai rendbe tették az Újtelepi temetőt

A T-Szol Csoport csaknem kétszáz munkatársa tette rendbe szombaton az Újtelepi temetőt, Mindenszentek, illetve halottak napja közeledtével.

A T-Szol dolgozói kerítést csiszoltak, festettek, újjávarázsolták a kerítés lábazatát, virágokat ültettek, rendbe tették a ravatalozót, valamint megtisztították az 1978-as bányaszerencsétlenség emlékművének környezetét is.

Kollégáink többségének a város nem csak a munkahelye, hanem itt élik mindennapjaikat is, így személyes érintettségük is mozgósító erőként hatott – fogalmazott dr. Hidas János, a T-Szol Zrt. igazgatóságának elnöke. Megjegyezte: Mindenszentek időszakában fokozott védelmet biztosítanak a sírkertekbe látogatók gépjárműinek, megelőzendő a lopásokat, valamint mobilillemhelyeket is elhelyeznek a temetőknél.

További részletek a 24 Óra október 15-i számában.

