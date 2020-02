A szőnyi asszonyok maskarákba bújva búcsúztatták a telet

A Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat keretében megszervezett eseményen az asszonyok jelmezekben vigadtak és finomságokat is készítettek.

Hetedik alkalommal szerveztek asszonyfarsangot a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házban. A Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat keretében megszervezett esemény néphagyományra épül. A szokás szerint az asszonyok egy évben egyszer kimenőt kaptak. Ilyenkor a fonóban, vagy egy nőtársuknál gyűltek össze. A férfiakat, ha nem öltöttek nőies álruhát, kiseprűzték.

A művelődési házban vasárnap délután sok hölgy öltött maskarát, és a férfiakra is felhúzták a babos kendőt. Finomabbnál finomabb süteményekkel készültek, fánkversenyt is hirdettek, oklevéllel díjazták a finomságokat. A házi fánkok receptjeit is szívesen kicserélik egymással a részvevők. A művelődési házban működő Duna Népdalkör és a Napraforgók citerazenekar közreműködésével alapozták meg a jó hangulatot, de Dunaalmásról is érkeztek vendégek a dalkörből és a nyugdíjas klubból, akikkel jó kapcsolatot ápolnak a komáromiak.