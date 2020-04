A szomódi diákok Éva néni videós óráit szeretik a legjobban

A szomódi osztályfőnök szerint a digitális távoktatás rendszerében az alsós nebulóknak sokkal nehezebb, de arra törekszik, hogy könnyítse diákjai tanulását.

A koronavírus teljes egészében felborította az eddig jól megszokott életünket. Sajnos a jelenlegi járványügyi helyzetben több szférában is drasztikus változások álltak be. Például a digitális távoktatás értelmében a tanárok és diákjaik között megszűnt a személyes kontakt és az otthonokba költözött át az iskola. Ez nem csak a diákoktól, hanem a tanároktól is több energiát követel, hiszen más, eddig számukra szokatlan szisztéma szerint kell alakítani jól megszokott napi rutinjukat. A digitális távoktatás eddigi tapasztalatairól Sziliné Laub Évával, a szomódi Íriszkert Általános Iskola másodikos osztályfőnökével beszélgettünk.

A pedagógus elmondása szerint az új rendszer az első héten az újdonság erejével hatott. Mindenki nagy lelkesedéssel állt a munkához. A nebulók várták a tananyagokat és a feladatokat. Aztán jött a ráeszmélés, hogy hiányoznak a társak és a közösség. A kis diákok meg is jegyezték Éva néninek, hogy bizony jobb együtt tanulni.

A tanárnő számára nagy könnyebbséget jelentett, hogy osztályában adottak voltak a technikai feltételek, hiszen a digitális távoktatás egyik alap pillére a laptop, számítógép, amelyen zajlik a tanítás.

– Hála Istennek az én osztályomban és a másik osztályban, ahol tanítok, minden diáknál adottak voltak a technikai feltételek. Mindenki naprakészen bekapcsolódott a munkába. A gyerekek többsége igyekszik időre megoldani a feladatokat, de hozzáteszem, hogy mindez a szülők nélkül nem menne. Nagyon közreműködőek, együttműködőek, amelyért nagyon hálás vagyok nekik – mondta a tanár.

Persze nem csak a diákok számára szokatlan a digitális térben történő oktatás. A tanároknak épp ugyanolyan kihívás, hiszen az évtizedes napi rutint a tanítás egy szokatlan formája váltotta fel. A szomódi pedagógus számára az első hét a pániké volt. Mint mondja elképzelhetetlen volt számára, hogy mégis hogyan fog így tanítani, de a kezdeti sokk után belerázódott és azon dolgozik, hogy online óráit folyamatosan színesítse.

– Szinte a napjaim egészét az online térben töltöm. Délelőtt feltöltöm a tananyagot és a magyarázatokat a Krétába. Majd készülök a következő napra. A tananyaghoz játékos feladatokat gyűjtök a Wordwall-ból, valamint az okosdoboz.hu-ról, a youtube-ról. Azon jár az eszem, hogyan tudnám még érdekesebbé, könnyebben tanulhatóvá tenni az órákat. Délután javítom és értékelem a visszaküldött feladatokat – meséli a pedagógus.

Éva néni elmondása szerint a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy nincs azonnali visszacsatolás, így nem látja, hogy folyamatában miben kell segíteni, hol akadnak el a tanulók. Különösen nehéz ez az alsósok esetében, hiszen míg egy nagyobb diák már magabiztosabban kezeli a technika vívmányait, addig nem biztos, hogy minden alsós egyformán fejlett ebben. Ezért az ő esetükben még inkább nélkülözhetetlen a tanárt segítő szülők együttműködése.

– Már az elején kértem a folyamatos visszajelzést. Tudjuk egymás telefonszámát, e-mail címét, közös csoportunk van a Facebook-on. Bármi probléma adódik, tudjuk egymást értesíteni. Csak köszönettel tartozom a szülők felé. Jeleznek, ha megakadnak a feladatvégzésben, vagy ha nem egyértelmű számukra valami. Például jelezték, hogy kis tanítványaim kedvence az, ha videófelvételről vezetek le egy órát. Ebben az esetben a feladatok végzése sokkal hatékonyabb és gyorsabb – mondta az osztályfőnök.

Természetesen nem csak az anyagok leadása, órák megtartása más. A számonkérés szintén nem a megszokott. Az osztályfőnök alsósai számára erre is külön rendszert épített ki a hetek folyamán.

– A számonkérést online kérdőívek, feladatsorok segítségével próbálom megoldani. Külön értékelem a szorgalmi feladatokat, gyűjtőmunkát. A hangos olvasást videochat segítségével kezdtem el értékelni. A technika és a rajz, valamint az ének feladatokat a szülők lefényképezik és elküldik nekem. Fantasztikus munkadarabok és remekművek készülnek. Gyönyörű mandalákat és gusztusosabbnál gusztusosabb szendvicseket készítettek már tanítványaim – büszkélkedett a pedagógus.

A tanítónéni bízik abban, hogy nem kell sokáig erre a szokatlan rendszerre berendezkedni, mert ahogyan diákjai számára, úgy neki is hiányzik a személyes találkozás, érintkezés, kommunikáció és a közös nevetések, valamint minden, amiért ő maga is a pedagógus pályát választotta.