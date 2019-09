A szőlőt és levét is ünnepelték Almásfüzitőn

Az Azaum Római Tábor Szőlő-és Borünnepét tartották meg szombaton, amelyen nagy volt a látogatottság, szerencsére a jó idő kedvezett a tevékenységeknek.

A rendezvény egy áldozatbemutatással indult, majd a Legio Brigetio Egyesület asszonyai ókori ruhában fantasztikus tánccal szórakoztatták a közönséget. Ezután kulináris élményekkel is gazdagodhattak a résztvevők. Látványkonyha és ételkóstoló várta őket, ahol raguként készítettek húst gabonával, illetve az édesszájúaknak is kedveztek: a mai tejberizs ókori változatával, vagyis a tejjel felfőzött gabonával, melyet aszalt gyümölccsel tálaltak és mézzel öntöttek nyakon.

A hagyományőrző egyesület bemutatót tartott az ókori római fegyverekről, majd az akkori orvoslásról, valamint a földmérésről is. A kialakított műhelyekben a rendezvény alatt különféle korú kézműves foglalkozásokat tartottak, mindezek mellett ki lehetett próbálni a hennafestést is. A kellemes délutáni programon a pannonhalmi Herold Pincészetnek köszönhetően borkóstolásra is volt lehetőség. Emellett Szőnyből kiváló sajtok érkeztek.

Bekéné Magyar Melinda, az esemény szervezője elmondta, hogy a kézműves tevékenységek nagyon népszerűek voltak, a résztvevők többek között nemezelhettek is. A gyermekek sem unatkoztak, a Bábuci Bábszínház szórakoztatta őket egy remek előadással, valamint az állatsimogatót is élvezhették.

Kora este a Hoppáré zenekar lépett fel, majd a naplemente után követte őket a sötét ég alatti látványos Tűztánc, melyet a TűzOrchideák, a Legio Brigetio és a Collegium Gladiatorium Kulturális Hagyományőrző Egyesület közösen adott elő.

Kiss Gábor, a Legio Brigetio vezetője elmondta, 19 éve működnek, azóta bejárták Európa különböző részeit bemutatóikkal, a Collegium Gladiatoriummal pedig összesen 10–15 éve dolgoznak együtt, amit az esti bemutató is jól tükrözött. Az utóbbi csapat az eseményen az ókoriak hagyományait és harcát elevenítette fel összesen hat taggal, valamint megismertettek a különféle fegyverek működésével.