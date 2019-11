A szociális munkásokat ünnepelték a Tatabányán

A jubiláló, a pályakezdő és az igazgatói dicséretben részesülő dolgozókat köszöntötték a városházán.

A járási egyesített szociális intézmények (ESZI) dolgozóit ünnepelték november 7-én csütörtökön a megyeszékhelyen. A rendezvényen többek között részt vett Tatabánya polgármestere, Szücsné Posztovics Ilona és dr. Kancz Csaba kormánymegbízott is, akik a jubiláló szociális munkásoknak adták át az elismerő oklevelet.

– November 12. a szociális munka napja, amit hazánkban 1998 óta ünneplünk meg. Mi nemcsak a napot ünnepeljük, hanem a segítő szakma területein dolgozó szakembereket is. Elismerjük azoknak a társainknak a munkáját, akik a jók között is a legjobbak. Nagy öröm számomra, hogy olyan kollégákat köszönthetünk, akik 25 és 30 éve dolgoznak közalkalmazottként intézményünk valamelyik szakfeladatán. Az egyik szemem sír, a másik nevet, mert idén csak egy pályakezdő fiatalt tudunk köszönteni – mondta beszédében Mecsei Ilona.

Az ESZI igazgatójától megtudhattuk azt is, hogy jelenleg 265 nő dolgozik az intézményben, viszont a férfi kollégáik száma csupán 29. Azt is megemlítette, hogy idén 55 új belépő érkezett, míg 51-en kiléptek a szervezetből. Többen is kérték áthelyezésüket a Szent Borbála Kórházba, ahol ugyanazzal a meglévő végzettséggel nettó 40-50, vagy akár 80 ezer forinttal többet keresnek.

A beszédek után átadták a jubileumi elsimeréseket azoknak, akik 25 és a 30 éve dolgoznak náluk. Mellettük az igazgatói dicséretben részesített dolgozók vehettek át elismerő okleveleket. A rendezvényt a Liszt Ferenc-díjas opera-énekesnő, Pitti Katalin gyönyörű előadása zárta.Goletz-Deák Viktória