Komárom-Esztergom megye szociális dolgozóit köszöntötték az erődben

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) megyei kirendeltsége az idén Komáromba, a Monostori erődbe hívta meg ünnepelni csütörtökön a megyénkben működő állami szociális és gyermekvédelmi intézmények dolgozóit a szociális munka napja alkalmából.

November 12. a szociális munka napja 1997 óta. Ebből az alkalomból ismerik el és köszönik meg világszerte és hazánkban is a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók munkáját. A rendezvényen elsőként Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő köszöntötte a vendégeket, aki azt kívánta, a szociális szférában dolgozók ne csupán ez alkalommal, hanem az év minden napján érezzék a tiszteletet és megbecsülést, amelyet munkájukkal kiérdemelnek.

Őt követte dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, valamint Czibik Norbert, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettesének beszéde. Dr. Kancz Csaba hangsúlyozta, ebben a hivatásban szinte naponta új kihívásokkal kell szembenézni, amelyek megoldásához elkötelezettség szükséges. Czibik Norbert úgy fogalmazott, ez a szakma nem siker-, hanem emberség- és jóságorientált ágazat, amelyben a legnagyobb kincs a hozzáértő, jószívű, rendes ember.

Az intézményvezetők javaslatára a fenntartó ezúttal is elismerésben részesítette a legjobb teljesítményt nyújtó és a munkatársak körében is megbecsült dolgozókat. Az SZGYF főigazgatójának elismerésében 4 intézményi dolgozó részesült, továbbá kirendeltség-vezetői oklevelet vehetett át az idén szociális és gyermekvédelmi területen 9-9 dolgozó. Az intézményi dolgozók mellett szintén főigazgatói elismerő oklevet kapott egy önkéntes segítő is.

Elismerték kemény munkájukat

Az SZGYF megyei kirendeltség igazgatójának elismerésében részesültek: Németi Tiborné gondozónő, Sárközi Istvánné konyhai kisegítő, Pratz József karbantartó, Adorjánné Kővári Mária szociális gondozó, Bebiák Józsefné házi gondozó , Katona Mónika szociális gondozó, Köteles Imréné takarítónő, Lencsés Mónika ápoló, Szirányiné Juhász Ildikó gondozó, Burián Eszter pszichológus, Kaszányi Melinda gyermekfelügyelő, Váradiné Bakos Mariann gyermekfelügyelő, Gyarmati Zoltán gyermekotthon vezető, Prommer Klára Annamária gyermekvédelmi asszisztens, Zaka Tiborné gyermekvédelmi ügyintéző, Bábszki Dóra fejlesztő pedagógus, Fekete Attila és Molnár Csaba gyermekvédelmi asszisztensek.

Főigazgatói dicséretben részesült: Kanizsai Miklós, az EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola intézményvezetője; Csik Katinka Etelka, a KEM Gyermekvédelmi Központ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatának szakmai vezetője; Bodoki Rita, a KEM Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény gondozónője; Csákvári Istvánné, a KEM Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthonának ápolója; és Stréhli György, zenetanár, aki a tarjáni Szent György központban tart zeneórákat. Az ünnepség hivatalos része után a Magyarock Dalszínház művészeinek fellépése következett, majd állófogadással zárult a rendezvény.