A szervezők bizakodnak, hogy ősszel megtarthatják a 33. Bábolnai Gazdanapokat

Már megkezdődött az agrárszemle szervezése, sőt hét társaság már jelezte is részvételét a szeptember 10-12. között rendezendő szakmai találkozón.

Jelenleg még csak bízni lehet abban, hogy ősszel megtarthatják a 33. Bábolnai Gazdanapokat. A nagy agrárseregszemle szervezése azonban már elkezdődött, hogy szeptember 10–12. között újra tető alá hozzák ezt a szakmai találkozót.

A több mint három évtizedes múltra visszatekintő mezőgazdasági kiállítás az agrárium kiemelkedő eseménye, amely nemcsak hagyományt teremtett, de értéket is, amire méltán büszke a házigazda Bábolna Nemzeti Ménesbirtok és szervező, a Magyar Mezőgazdaság Kft..

A szervezőktől megtudtuk azt is, hogy a 33. Bábolnai Gazdanapok programjai között idén először lesz kukorica fajtabemutató, amelyre nyolc nemesítő cég vállalkozott, amelyek a három-négy legújabb és legígéretesebb hibridjükkel mutatkoznak be. Az első lépés meg is történt, elvetették a szemeket – stílszerűen – 33 fajtabemutató parcellán.

Ebben az évben eddig hét társaság jelezte a részvételét, de ez a szám folyamatosan bővül. A tavalyi siker alapján most is lesz szakiskolai nap, és a határon túli gazdák napja is. Idén is nagy érdeklődésre számíthat, hogy talajszelvény segítségével, a talajművelés eszközeinek munkája „szemmagasságból” figyelhető meg. Így mód nyílik arra, hogy a gazdák összehasonlíthassanak több berendezést működés közben.

A nagyközönség számára ismét lesznek lovas programok, ménesudvar látogatás és lovaskocsizás a híres arborétumban. A gazdanapok rendezőjének és szervezőjének is az emberek biztonsága a legfontosabb, ezért a helyszínen is mindent elkövetnek.