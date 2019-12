A szerkesztőségünkben sétáltak az eötvösösök

Az Eötvös József Gimnázium diákjai hétfőn látogattak el szerkesztőségünkbe a Sajtó és Tanulás program keretein belül, hogy a gyakorlatban is megismerjék az újságírás, lapkészítés csínját-bínját, amelyről főszerkesztőnk, Takács Zoltán, Sugár Gabi újságírónk, valamint Szűr Annamária regionális online vezető szerkesztő tartott nekik órákat az elmúlt időszakban.

A Bárdos László, az Árpád és a Tatai Református gimnáziumok után az Eötvös József diákjai is ellátogattak szerkesztőségünkbe a Sajtó és Tanulás programunk részeként. Az eötvösösök a lapindító értekezletre is beültek, előtte pedig a hirdetések fontosságáról, rendszereréről is számos új ismeretet szereztek kiadónkban, de arra is alkalmuk nyílt, hogy megnézzék, hogyan tördeljük a 24 Órát, illetve hogyan lesz egy cikkből ötlet, a cikkekből pedig hogyan készül el a másnapi lap.

A szerkesztőségi látogatáson az online működését is a gyakorlatban nézhették meg, jobban megismerve az információk rendszerezését, súlyozását. A programban részt vevő négy iskola diákjai továbbra is lelkesen küldik cikkeiket, amelyeket be is mutatunk, hamarosan kiderül, melyik iskola lesz a SÉTA-bajnok, és ki kapja az Aranytoll díjat.