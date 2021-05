Szó szerint megmozgatta a világot a 2020-ban indult kihívás, amelyhez több Komárom-Esztergom megyei intézmény is csatlakozott. Most szólunk: a meghatódás garantált!

Komárom-Esztergomba is elért a Jerusalem-kihívás. Ahogyan egy országos portálon fogalmaznak: a dél-afrikai Master KG és Nomcembo dala már egy éve tarol az interneten. Azóta kiderült: a 24 éves előadó a dél-afrikai house műfaj egyik legnagyobbja. A Jerusalema című dalban a gyönyörű hangú Nomcebóval énekel együtt, a fülbemászó afro-pop dallam és magával ragadó lüktetés, zseniális vokál hármasa – napjainkra slágerré avanzsálódott szerzeményt több mint 360 millióan hallgatták meg.

A kihívás egyszerű: az egyszerű tánclépésekből álló kihívásba kapcsolódók megmutatják a boldogságot, azt, hogy az élet szép, még a világjárvány idején is. Hazánkban a kórházak mellett számos tan­intézmény, egyesület és csoport csatlakozott a táncos kezdeményezéshez. A kihíváshoz nemrég csatlakozott például a Bethesda Gyermekkórház is, nemrég pedig Komárom-Esztergom megyei intézmények is bevállalták a kihívást,.

A tánc világnapjára időzítette a kihívás teljesítését a kisbéri Petőfi Sándor Általános Iskola, akik szintén követték az előttük állókat: a felvételeken szintén az iskola falai közé nyerhetnek betekintést a nézők.

A kisebbek sem maradhattak ki a kihívásból, és az esztergomi Angyalkert Óvoda – vagy ahogy sokan ismerik: Suzuki-óvoda – is megcsinálta a maga kihívás-videóját. Ami valljuk be: nagyon cuki lett, hisz a legkisebbek is vidáman lépegettek apró lábacskáikkal a zene ritmusára.

Az ovi egyébként a csemeték otthon levő anyukáit is bevonták a kihívásba. A videóban megható üzenetet is küldtek :

„Értetek táncolunk, mindenkinek küldjük a reményt.

Nektek, akik otthon küzdenek,

nektek, akik gyermeket neveltek,

nektek, akik még tudtok mosolyogni ”

A Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola tanárai és diákjai is csatlakoztak, akik az édesanyákat és nagymamákat ünneplő világnapra ajánlották videójukat. A felvételeken a maszkokban tanuló alsó tagozatos diákok tanórája látható, akik az induló dallamokra a folyosókra, illetve az iskola melletti füves udvarra szaladnak pedagógusukkal együtt, majd tömegbe verődve önfeledt táncra perdülnek tanáraik kíséretében.

Az arcukat védő takarót ledobó, fehér pólókban táncoló diákok a videó végén piros papírszívecskét emelnek a magasba, ezzel is kifejezve szeretetüket az édesanyák iránt.