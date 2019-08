A sötétség birodalma őrzi a Vértesben a lány emlékét, akinek megszakadt a szíve Mátyás király miatt

Látnivalókban gazdag túraútvonal része a Mária-szakadék. Induljunk a régi M1-es út mellől, a Tatabánya-Felsőtől pár kilométerre található Csákányospusztáról! A pár házból álló szórványnak jellegzetes mikroklímája van, sok völgyébe egész télen át nem süt be a nap. Innen délnyugatra találhatóak a Vértes-hegység 400 méter körüli csúcsai.

Elkezdődött a szavazás arról, hogy a megye 7 csodája közé melyek kerüljenek be a befutott jelölések közül. A 24 Órában és a Kemma.hu-n mind a húsz „csodajelöltet”bemutatjuk a szavazás végéig, önök pedig online és a lapban is megjelenő szavazólapon voksolhatnak, szavazatukkal pedig nyerhetnek is. Íme a Mária-szakadék és környéke története:

A Mária-szakadék, azaz inkább szurdokvölgy a Béla-forrás egykor bővebb vizének eredménye, ma sziklás, kidőlt fákkal teli, körülbelül fél kilométer hosszú. Egy amatőr faszobrász Mária arcát véste a kereszteződés egyik törzsébe. Általában a nap alig-alig süt be ide. Fokozatosan emelkedő, csúszós ösvényen haladhatunk egyre magasabbra, miközben mellettünk a különleges sziklasípok mohakabátban feszítenek.

A szűk völgyből nem látszik ugyan, de tőlünk délre emelkedik a Vértes legmagasabb csúcsa, a Nagy-Csákány. Patak már nem csörgedezik a szurdok alján, viszont vastag avarszőnyegen sétálhatunk. A Béla-forrás irányába indulva, kis kitérővel, a kereszteződésben a pötty jelzés irányítja a kirándulókat. 1051-ben I. Béla németek felett aratott győzelme emlékére nevezték el a forrást. III. Henrik katonái vértjüket hátrahagyva menekültek a magyarok elől, ennek szerepe lehet a Vértes-hegység elnevezésében is.

A völgyfőhöz közeledve a táj szelídebbé válik, jobbról ismét csatlakozik hozzánk a K+ jelzés, majd pár perc múlva hatalmas fák árnyékában találunk rá Körtvélyespuszta egykori temetőjére. A sejtelmes, misztikus sírkert sírkövei közt találunk a hajdani telepesek nemzetiségére emlékeztető, lesüppedt, gótbetűs, német feliratút is.

A K-jelzésen maradva elmegyünk egy szép tisztás mellett, majd a jelzések balra letérnek a jobbra kanyarodó aszfaltútról, hegynek felfelé megyünk, a Körtvélyes (Bikkavas) (463 méter) északi nyúlványára. Utunk csodaszép bükkösön át folytatódik, a K rom jelzésen haladva pár méter után kibukkannak a fák közül a Vitányvár romjai. Az erődítményt valószínűleg a 13. században emelték. A török időkben többször is gazdát cserélt. A később az Esterházyak tulajdonába került, hadászati jelentősége megszűnt, köveinek nagy részét a lakosság elhordta a környező építkezésekhez. A gótikus stílusú belsőtornyos vár lakótornyainak falai még most is helyenként 10-15 méterre magasodnak. A romoktól szép kilátás nyílik.

Leereszkedve egy meredek úton a völgybe, egy bükkfára faragott Rockenbauer Pál- arcmás mellett sétálunk el. A közelben megtaláljuk a Szarvas-kút csekély hozamú forrását és a Mátyás-kutat, valamint a Szép Ilonka-forrást. A Vértes-hegység Mátyás király kedvelt vadászterülete volt.

A monda szerint egy fiatal lány, Szép Ilonka itt találkozott az álruhába öltözött Mátyással és menthetetlenül beleszeretett. Amikor a Vértes vadonjában élő Ilonka rájön, hogy szerelme valójában maga az uralkodó, rögtön megérti, hogy nem lehet közös jövőjük. A reménytelenség elemésztette Ilonkát, a szíve megszakadt bánatában. A visszatérő király már csak a sírját találta meg. A mondát Vörösmarty Mihály dolgozta fel Szép Ilonka című versében.