A Szemétirtók újabb akciója révén a dorogi kórház parkja tisztulhatott meg

Cigarettacsikkektől, energiaitalos dobozoktól, pálinkásüvegektől és a további egyéb típusú hulladékoktól is megtisztították a Szemétirtók legújabb akciójának résztvevői a Szent Borbála Szakkórház parkját.

A Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) önkéntesei, a kórház és a rendelőintézet dolgozóival karöltve valósították meg a szemétszedést: a fás-füves terület mellett a parkolót is rendbe tették.

A csapat arról számolt be, hogy némi meglepetésre rendkívül sok csikket találtak a tüdőszűrő épülete előtt is. Ám nem ez volt a csúcspontja a napnak, hanem az a kis közjáték, ami a rendelőintézet melletti parkolóban zajlott le.

Egy férfi, miután elszívta a cigarettát, el akarta dobni a csikket. El is indult az esővízgyűjtő-csatorna felé, és meg is lepődött azon, hogy a cselekményét figyelők rászóltak. A Szemétirtók hangsúlyozzák: ezzel nem a megszégyenítés, hanem a figyelemfelkeltés volt a céljuk, hiszen már egy cigarettavég is beszennyezhet ezer liter vizet.