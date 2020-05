A koronavírus elleni védekezés második szakaszában több engedményt adott a kormány, illetve a helyi önkormányzatok többsége. A hétvégén benépesültek a kávézók, éttermek teraszai és a közkedvelt pihenőhelyek, többen a nagyobb üzleteket keresték fel.

A tatabányai önkormányzat feloldotta a helyi korlátozásokat – közölte a város önkormányzata Facebook-oldalán. Megjegyezték, a továbbiakban az országos, központi rendelkezések mellett az alábbi szabályozások érvényesek a megyeszékhelyen: a piacokon 6 óra 30 és 9 óra között továbbra is csak a 65 éven felüliek vásárolhatnak. Zárt terekben, ami a nyilvánosság előtt egyébként nyitott, a maszk viselése, a száj-orr eltakarása kötelező csakúgy, mint a helyi autóbuszjáratokon.

Az országos rendelkezéseknek megfelelően újra használhatók a tatabányai játszóterek, labdázók. Azokat folyamatosan megnyitja a város.Május 9-én szombaton reggel a körbekerített játszótereken először elvégezték a fűkaszálást, ezt követően kinyitották a kapukat. Az önkormányzat rendszeresen fertőtleníti az eszközöket.

Tatán is kinyithattak a kerthelyiségek és a játszóterek, a hétvégén sokan ki is használták a lehetőséget, hogy végre kimozdulhassanak a négy fal közül. Talán túl sokan is. Tata egyik legkedveltebb szabadidőhelye a tavaly felújított Építők parkja. A büfék, a játszóterek, a szabadtéri edzőpályák sok kikapcsolódni vágyót vonzottak. Bár az elmúlt hétvégén a tavaly megszokott tömeg elmaradt, még így is sokan voltak a parkban. A büfék előtti asztaloknál is többen megpihentek egy lángos vagy fagylalt mellett. De az Öreg-tó körüli sétányt is újra birtokba vették a kerékpározók és a gyalogosok.

Kis-Kós Magdolna két unokájával látogatott ki. A nagymama elmondta, hogy a gyerekek alig várták, hogy végre kimenjenek a kedvenc játszóterükre.

– Szombaton már reggeli után kijöttünk, akkor üres volt a játszótér. A délutáni alvás után is kilátogattunk, de akkor már nagyon sokan voltak, így inkább tovább sétáltunk – mesélte a nagymama, aki szerint még mindig fontos, hogy betartsák az egymástól ajánlott másfél-két méteres távolságot.

Ahogy beszámoltunk, a tatai piacon is bevezették az időkorlátot az idősek számára. Így a 65 év felettiek 10 és 12 óra között mehetnek csak be, ebben az idősávban 65 év alattiak – az ott dolgozókon kívül – nem tartózkodhatnak a piac területén.

Dorogra is elért a változás szele. Ahogy arról beszámoltunk, polgármesteri döntés értelmében megnyílnak a városi sportlétesítmények és az uszoda is. Elsőként a városi teniszpályákat nyitották meg.

A városban több vendéglátóhely is kinyitott: voltak olyan kocsmák, melynek kerthelyiségeiben soha nem látott tömeg fordult meg a kijárási korlátozás feloldása után. Már a fagyizók és a helyi kínai étterem is várja a vendégeket, igaz utóbbinál szigorúan csak elvitelre lehet vásárolni. A játszótereket elkerítő szalagokat már leszedték, a betonos pályákon újra kergetik a játékszert a fiatalok.

Esztergomban a Széchenyi térre is újra visszatért az élet, a kávézók előtti területekre kihelyezett asztaloknál szinte sosem lehet találni üres helyet. Vannak olyan vendéglátóhelyek, ahol csak két-három asztal fér el a bejárat előtti járdán, de ez sem szegi a vendégek kedvét és sokan a padkán ülve, vagy állva fogyasztják el az italokat.

A nemrégiben felújított Macskalépcsőt is megnyitották a nagyközönség előtt, a szabadtéri fitneszparkokról és a játszóterekről is lekerültek a piros-fehér szalagok, de sokan sétálnak a Dunánál is. Hernádi Ádám polgármester arra is felhívta a figyelmet, az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön kötelezően viselni kell a maszkot.

Komáromban megnyitottak a kávéházak, éttermek kerthelyiségei és teraszai. A Jókai téri őstermelői árusítóhely szombattól kezdve újra fogadja a vásárlókat. A helyszínen közterület-felügyelők biztosítják az előírásoknak megfelelő működést csütörtökön, pénteken és szombaton. A piacon 9 és 11 óra között csak 65 év felettiek tartózkodhatnak. Újranyitottak a játszóterek is, amelyeket minden nap fertőtlenítenek. Itt is fontos, hogy tartsák meg a kellő távolságot egymástól.

A Rüdiger-tó mellett szabadtéri sport-, futó- és futballpályát is lehet használni. A Jókai ligetben lévő játszótér azonban még nem nyílik meg, mert építési területen van, zárva marad egyelőre az Arany 17 mögötti dühöngő és az át nem adott, de elkészült grundfocipálya a laktanya területén.

Megengedőbb döntést hozott a polgármester az esküvők tekintetében is. A városháza nagytermében harmincan vehetnek részt a szertartásokon. A jegyespár és a tanúk kivételével azonban mindenkinek kötelező maszkot viselnie.