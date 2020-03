A süttői községház a felújítás után szebb lesz, mint új korában

A napokban kezdődött el a községháza épületének felújítása, melyre a Magyar Falu Program keretében 8,106 millió forintnyi támogatást nyert el az önkormányzat.

A pályázati pénzből kifestik a helyiségeket, kicserélik az elavult, régi nyílászárókat – összesen tizenhét új ablakot és egy bejárati ajtót szerelnek be – és új gázkazánnal, valamint új radiátorokkal korszerűsítik a fűtési rendszert is. Czermann János polgármester elmondta, hogy az önkormányzat saját költségén elvégezteti az egyes helyiségek padlójának felújítását is. A munkát a Keil-Bau Kft. végzi el, a tervek szerint néhány héten belül el is készülnek a kivitelezéssel. A renoválás idejére a Hengermalom Közösségi Ház épületében tart ügyfélfogadást a polgármesteri hivatal.

Mint azt megtudtuk, a községháza épületében a XIX. század végén működött az iskola, sőt a tanítói szolgálati lakás is ott kapott helyet. Miután a diákok és a pedagógusok beköltözhettek új otthonukba – vagyis a szomszédos iskolába –, itt székelt az elöljáróság, majd hosszú ideig tanácsházaként funkcionált az épület. Néhány évvel ezelőtt a hatékonyság jegyében napelemes rendszert építettek ki, mely az óvoda, a könyvtár, az idősek otthona mellett a községháza energiaellátását is biztosítja. A mostani felújítás eredményeként pedig komfortosabb környezet várja majd a kedves ügyfeleket és a hivatali dolgozókat.

Szintén a Magyar Falu Program keretében épülhet meg a sportpark, melynek pontos helyszínéről még nem döntöttek. Leader pályázatnak köszönhetően 2 térfigyelő kamerát telepíthetnek, a tervek szerint a falu két végén a fogadó egység a templom tornyára kerül. Emellett felújíthatják a közösségi udvarház (a volt könyvtár) nagytermét is.