A sminkelést nem lehet olvasva tanulni – vallja a tatabányai oktató

A tatai TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjainak tart sminkelésből felkészítést a tatabányai sminkes, Bíró Regina.

Évek óta tevékenykedik szakmájában, emellett kezdő sminkeseknek adja át tudását a fiatal Bíró Regina. Megtisztelő feladatként tekint a lehetőségre, hogy iskolásoknak tarthat felkészítést, hiszen korábban még nem volt lehetősége csoportos szakmai előadást tartani.

– Nagy becsben tartom azt a bizalmat, amit a lányoktól kapok, hiszen ők a kozmetikus szakmai vizsgájukra készülnek, ami egy komoly kihívást jelent majd nekik. Ezért kértek tőlem segítséget, hiszen rengeteg a tanulnivaló, emellett portfóliót kell készíteniük, amiben szerepelnie kell a tanuló által készített 12 sminknek – avat be a kulisszatitkokba a felkészítő.

– Az iskolában elsajátított alaptudáshoz szeretnék olyan értékes kiegészítéssel szolgálni, amivel magabiztosan fogják majd az ecsetet és képesek lesznek alkalmazni a sminkesek körében elterjedt praktikákat. Ehhez szükségünk van egy olyan professzionális szalonkörnyezetre, ahol közelről láthatják, hogyan működik a sminkelés gyakorlatban és milyen körülményeket igényel, ezért meghívtam őket a stúdiónkba is – meséli.

– Első körben egy szakmai napot tölthetnek nálam a lányok. Ezután lehetőségük van egyéni tanácsadásra jelentkezni, ahol kettesben vagyunk és egy sminkmodell, van idő a legapróbb mozdulatok kijavítására, egyéni tudásfelmérésre és fejlesztésre – taglalja a szakember, hozzátéve, a korábbi évekhez képest idén a tanulóknak portfólióval kell készülniük a gyakorlati munkájuk haladásáról és eredményeiről. Ezt egy elektronikus prezentáció keretében kell bemutatniuk, ehhez pedig a számos feladat egyike a sminkkészítés lépéseinek bemutatása folyamat­ábrákkal és természetesen magyarázattal.

Intenzív szezont tud maga mögött

– Az idei év nagyon pörgött. Minden pillanatát élveztem, imádom a zsongást, ami az esküvőre való készülődést övezi. Minden lakodalom pótlásra került, ezt bizonyítja az is, hogy a hétvége csütörtökön kezdődött és a vasárnapi esküvők is népszerűvé váltak. Voltak távoli megbízásaim, például Badacsonytomajon. Akadt olyan nap is, amikor ki sem tettem a lábam a stúdióból. Ez a szezon nagyon intenzív időszak volt, pont ahogy számíthattunk rá tavasszal. A szokásosnál tovább tartott, idén október közepéig tombolt a szezon – árulta el a tatabányai sminkes.

A vizsga leírása négy nappali-, négy alkalmi-, és négy fantáziasmink megjelenítését kéri. Ennek a projektfeladatnak nagyon örül Bíró Regina, mert úgy gondolja, ez lehetőséget biztosít a kozmetikustanulóknak, hogy egy olyan területen fejlődjenek jelentősen, ahova igazán szükséges a finommotorika és a szépérzék.

– Amikor én sminkelni tanultam, több iskola kurzusát is végigvittem, írásbeli és gyakorlati vizsgákkal. Ezeken a tanfolyamokon a smink állt a középpontban, míg a kozmetikustechnikus-képzésen az arcbőr és annak tartós szépítése áll. A tankönyvek naprakészek, viszont a sminkelést nem lehet olvasva tanulni. Rengeteg gyakorlást igényel. Remélem, a szakmám iránti szeretetet is át tudom majd adni nekik, hogy ők is szívvel-lélekkel készüljenek a gyakorlati vizsgára és a portfólió elkészítésére – fűzte hozzá Regina.

– A pillanat, amikor a vendégem kezébe adom a kistükröt, amiben megnézheti magát. Az az elképesztő öröm és meghatódottság, ami ilyenkor a hölgyek arcára ül. Látom a csillogó szemeket, ahogyan önmagukat fürkészik és közben azt mondogatják, hogy még sosem érezték magukat ennyire szépnek. Az én feladatom az, hogy olyan sminket fessek az arcokra, amitől nem változnak valaki mássá. Önmaguk maradnak, de a legjobb verzió. A munkám telis-tele van örömmel. Olyan alkalmakra készülünk, amit mindig a boldogság övez. Esküvők, szalagavatók, családi ünnepek, fotózások. Ezek mindig feltöltenek, boldoggá tesznek – mondta a tatabányai sminkes, Bíró Regina.