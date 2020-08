A sárisápiak álmának megvalósítója előtt tisztelegtek emléktábla-avatással

A Sárisápi Emlékház megalapításának 20. évfordulója alkalmával ünnepséget tartottak, ahol az emlékház alapító tagjának, Vibling Károlyné tiszteletére avattak emléktáblát.

Kollár Károly polgármester és Huberné Kisgyőri Katalin, a Sárisápi Szlovák Önkormányzat elnöke a Sárisápi Emlékház megnyitásának 20. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségen leplezte le azt az emléktáblát, melyet Vibling Károlyné Szabó Márta, az emlékház alapító tagjának tiszteletére helyeztek el. Kollár Károly elmondta, hogy minden közösség és falu életében fontos a múlt. Felidézte, hogy húsz évvel ezelőtt megvalósult egy régi álmuk, ugyanis a községi és a nemzetiségi önkormányzat összefogásaként létrejött az a hely, ahol összegyűjthetik és bemutathatják a szlovák értékeiket.

Huberné Kisgyőri Katalin arról beszélt, hogy idén jött el egy nagyobb felújítás ideje. Tervüket segítette, hogy a kormány pályázatot írt ki a nemzetiségek kulturális életének otthont adó épületeknek a felújítására. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott pályázatuk 1 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, a felújítás fennmaradó költségeit a községi és a nemzetiségi önkormányzat finanszírozza.

Az elmúlt időszakban többek között kimeszelték a helyiségeket, a hátsó szobában lerakták a hajónaplót, megtisztították a bútorokat, restaurálták a képeket, de az udvaron is elvégeztek némi földmunkát és megújult a kerítés is. A ruhák, kézimunkák, csipkék, szövetek mosását, keményítését és vasalását ügyes kezű sárisápi asszonyok végezték. Az ünnepséget a Sárisápi Szlovák Pávakör, valamint óvodások műsora is színesítette, majd a jelenlévők, köztük Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke is megtekintette az emlékházat.