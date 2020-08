A rendhagyó iskolakezdés miatt idén kivárnak a tanszervásárlással a szülők

A 2020/21­-es tanév más lesz, mint a többi. Egyelőre még bizonytalan, hogyan kezdődik majd, ráadásul nagy kérdés az is, hogy a hagyományos tantermi falak között lesznek megtartva az órák, vagy marad a digitális tanrendre való átállás. A megyei papír-írószer boltokban többnyire ugyanazt lehet tapasztalni, még a tavaszi kollekció is a „nyakukon maradt”, azonban van néhány íróeszköz és tanszer – például füzetek –, amikből folyamatos a rendelés.

Megkérdeztük az egyik tatabányai papír-írószer bolt tulajdonosát, Mérő Zsuzsát az eddigi tapasztalatokról. Azt mondja, jellemzően még kivárnak a szülők és óvatosak a vásárlással, de jól láthatóan a hagyományos tantermi oktatásra számítanak. Ottjártunkkor is többen érdeklődtek telefonon, mint megtudtuk, a hívások gyakorisága jócskán megnőtt az elmúlt hetekben.

A szakemberrel több évtizedes tapasztalata mondatja, hogy július végén, augusztus elején szokott indulni a roham az akciós iskolaszerekért, iskolatáskákért. Szerinte ilyenkor kell megvenni a tornafelszerelést és az új íróasztalt, asztali lámpát, a gurulós széket is, mert nagyon kedvező áron lehet hozzájutni a különböző termékekhez.

Ha már az akcióknál tartunk, a multik és a nagyobb kereskedések akciós termékei előremutatóak. Jól tudják, hogy hatalmas akciókkal kell indítani a tanévet. Az egyik áruházlánc például tablet és fülhallgató, illetve egyéb IT-eszközökkel és ajánlatokkal készül a szülők számára. Egy másik termékbővítéssel rukkol elő, csaknem 200, oktatással kapcsolatos termék közül lehet választani.

Egyes boltláncok pedig változtattak némiképp a kínálatukon, kiegészítő prémium és dizájntermékkel, sportruházattal és egyéb alapfelszereléssel töltik fel a polcokat, az idén változatos reggeli-, tízórai- és uzsonnareceptekkel, valamint hasznos ötletekkel is segítik a szülők felkészülését az új tanévre. Néhány éve egyre jobban terjed az internetes vásárlás a tanszereket illetően is, aminek nagy előnye lehet a törzsvásárlói kedvezmény, valamint az ingyenes házhoz szállítás.

Hódítanak a különböző állatminták

Természetesen minden korosztálynak megvannak a maga kedvencei a tanszerek kinézetét illetően is. A mintáknál észrevehető, hogy a foci­klubokat neutrális focis dizájn­ra cserélték és megőrizték a legnépszerűbb figurákat a termékeken (hercegnők, Star Wars, Jurassic World, Smile). Az idén hódítanak az állatminták (skorpió, cápa, kutya és cica), de az űrhajós motívum is népszerű, valamint az unikornis továbbra is kedvelt. Körképünk során azt tapasztaltuk, a mintás, a 3D-s borítójú füzeteket, a spirálokat és a főiskolások által kedvelt regisztereseket többnyire már megvásárolták. Általában ezek beszerzése szerepel az első helyen. Azután jöhetnek a tolltartók, a hátizsákok és a tornaórákhoz szükséges felszerelések, például sportzsákok.