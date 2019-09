A remek hangulatot garantálták a színes programok Tardoson

A nemzetiségi nap valójában egy egész hétvégés programsorozatot kínált kicsiknek és nagyoknak egyaránt a Gorba-tető lábánál.

A nemzetiségi nap valójában egy egész hétvégét jelentett. Az eseménysorozat a közösségi ház színháztermében, a Csehszlovákia – magyar lakosságcsere szlovák szemmel című kiállítással kezdődött. A Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének tárlatát az intézmény munkatársa, Király Katalin és Paulik Antal kurátor, az Országgyűlés szlovák szószólója nyitották meg.

Paulik Antal tartalmas, érdekfeszítő előadással tette emlékezetessé az estét. A megjelentek között voltak, akik átélték az áttelepítést, ezért autentikus élményeket felelevenítő, megtörtént eseményekről szóló beszámolókat hallhatott a publikum. A kutatómunka során a tardosi – áttelepült – családokról is készült egy kiadvány, amelyet az érdeklődők megtekinthetnek a könyvtárban. A tárlat megnyitása előtt Hédi Katalin tanárnő tartott kézműves-foglalkozást gyermekeknek és szülőknek.

Másnap is kegyeibe fogadta az időjárás a Tardosi Szlovák Nap résztvevőit és programjait. A falumúzeumnál, majd később a művelődési ház udvarán az oroszlányi Krídlovka Ifjúsági Fúvószenekar adott térzenét, amelyet szlovák szentmise követett. Ezt Kiss-Malý László esperes celebrálta Szabó Zoltán atya segítségével.

A mise után a kultúrházban műsorfolyammal folytatódott az eseménysorozat. A folklórgála a tardosi óvodások előadásával vette kezdetét. A legkisebbek megalapozták a jó hangulatot. A kicsik énekes, táncos játéka után, Kissné Török Erika, a Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a vendégeket, többek között Hollerné Racskó Erzsébetet, az Országos Szlovák Önkormányzat vezetőjét, Árendás Zoltánnét, a megyei szlovák önkormányzat elnökhelyettesét és Izingné Pruzsina Rózsát, a megyei szlovák kulturális központ vezetőjét, valamint Csabán Bélát, a község polgármesterét, illetve a gála szereplőit.

Az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke szólt arról, milyen jól érzi magát Tardoson, mennyire jó szlováknak lenni ebben a közösségben. Csabán Béla egyebek mellet azt emelte ki, mennyire fontos őrizni a hagyományokat. A köszöntők után folytatódott a gála. A helyi általános iskolások dalcsokrában volt egy nóta, amelyet félig szlovákul, félig magyarul énekeltek nagy tetszést aratva.

A Vértes-Gerecse Énekkar szlovák dalait a közönség is dúdolta. A Vörösmárvány Táncegyüttes gyermektánccsoportja, majd a felnőttek műsora most is vastapsra ragadtatta a nézősereget. A helyi szlovákok előadásai után – a gálaműsor zárásaként – három szlovákiai kórus következett. A Csitári Menyecskekórus, a Bédi Folklórcsoport és a Pogrányi „Rozmaring” éneklőcsoport egyaránt kivívta a publikum tetszését. A közös vacsora elköltése után a Vértes Expressz zenekar szolgáltatta a talpalávalót és gondoskodott az este további jó hangulatáról.

Ám ez a remek rendezvénysorozat sem jöhetett volna létre önzetlen támogatók nélkül. A fellépők mellett az óvoda, az iskola pedagógusainak, a szlovák önkormányzat, valamint a nyugdíjas klub tagjainak és a konferansziénak, Sárközi Hajnalkának is járt a köszönet. A rendezvényt anyagilag is felkarolta a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány, az országos és megyei szlovák önkormányzat, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete, a Tatabánya-Bánhidai nemzetiségiek, a helyi szlovák nemzetiségi önkormányzat, valamint a települési önkormányzat.