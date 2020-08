A pilis volt a legnépszerűbb útvonal az Erdei Vándortáborban

Idei nyári programjai összegzéséről adott ki sajtónyilatkozatot az Országos Erdészeti Egyesület (OEE).

A közösség a környezettudatosságról szóló programok mellett összefoglalójában azt is kimutatta, hogy a júniustól tartó időszakban az egyénileg és csoportosan is jelentkező közel négyezer diák vett részt a különféle magyarországi erdőségekben létesített táborokban, túrákon, így egyebek mellett a Pilisben is. Az OEE tájékoztatása szerint az idei nyári Erdei Vándortábor Program sikeresnek mondható, hiszen a négyezer gyerek 160 különböző csoportba tagolva 9 útvonalon járta végig kísérőivel a túrákat, hetente 50-90 kilométert megtéve.

Az általános felsőtagozatos és középiskolás diákok a Bakony, a Börzsöny, a Mátra, a Mecsek, a Pilis, a Vasi-Hegyhát, a Zemplén, valamint a Vértes és a Zselic természeti kincseivel és kulturális értékeivel ismerkedtek meg. Az országos programban a Bakonyerdő Zrt., az EGERERDŐ Zrt., az ÉSZAKERDŐ Zrt., az IPOLY ERDŐ Zrt., a Mecsekerdő Zrt., a Pilisi Parkerdő Zrt., a SEFAG Zrt., a Szombathelyi Erdészeti Zrt. és a Vérteserdő Zrt vett részt. A tábor célja az volt az állami erdészetek által kiépített útvonalak megtétele során a résztvevők a természet további megismerése mellett honismerettel is gazdagodjanak.

A programok jól sikerültek, a túrák során az egészség- és környezettudatossággal is foglalkoztak, melynek köszönhetően külön figyelmet fordítottak arra, hogy minimális ökológiai lábnyomot hagyjanak maguk után. Ez többek között az újrahasznosítható anyagok és az újratölthető kulacsok használatával, illetve a szelektív hulladéktárolásban is megnyilvánult, de ide tartozott az is, hogy a túrák során a diákok a saját testi erejükön kívül semmilyen gépi eszközt nem vettek igénybe málháik szállításánál.

A környezettudatosságot szolgálta az is, hogy az egyes túrák rajtja előtt a résztvevők mind a kilenc útvonal esetében fát ültettek. A 17 őshonos fa ültetésével azt kívánták jelezni és kifejezni, hogy a klímavédelem, s azon belül a fenntartható erdőgazdálkodás kiemelten fontos a jövő nemzedékei számára. Az erdészek által irányított faültetések mélyen szakmai alapon történtek, olyan facsemetéket ültettek el az egyes helyekre, melyek őshonosságuk alapján a változatos erdő kialakítására utalt. A program sikerén felbuzdulva az OEE a Testnevelési Egyetemmel együttműködve „Gyalogos vándortábor-vezető” továbbképzést szervez pedagógusok számára.