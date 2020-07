A pecások körében egyre népszerűbb a Cseke-tó

Két esztendeje abszolút jó úton halad a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület,

A Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesületnél az elmúlt két esztendő alatt, amióta a vezetősége megújult, jelentős változások történtek. Az elnöki posztot Berena Béla vette át, azóta szinte töretlen a szervezet fejlődése, és a vezetés sikerrel honosított meg a tagság körében egy új, de inkább „normálisnak” nevezhető filozófiát.

Telepítések

Két évvel ezelőtt, 2018-ban 86 mázsa halat telepített az egyesület a Cseke-tóba. Az elmúlt évben ezt 150 mázsára növelték. Az idén, június elejéig eddig 25 mázsa nemes hal került a mederbe, illetve hat és fél mázsa keszegféle. Ám ebben az évben is szeretnék elérni legalább a tavalyi telepített mennyiséget, azaz a 150 mázsát. Ezek az elképzelések meg is valósulhatnak az Öreg-tó Halászati Kft., valamint az önkormányzat támogatásával.

Ami arról szól, hogyha hal van, van horgász is és bevétel is. Amelyet az elmúlt időszakban értelmes célokra igyekszik felhasználni az egyesület.

– Amikor 2018-ban megválasztottak az egyesület elnökének, nagyjából száz tagot számláltunk – mondta Berena Béla. – Jelenleg négyszázan vagyunk, azaz két év alatt megnégyszereződött a taglétszámunk. Ennek az eredménynek az eléréséhez rengeteg segítséget kaptunk az Öreg-tó Halászati Kft.-től, valamint a város önkormányzatától. Az Öreg-tavi július–auguszti lehalászáskor, valamint az őszi, úgynevezett nagy lehalászás idején igyekszünk úgy halat beszerezni – kedvezményes áron –, hogy a Cseke-tó halállományát is erősítsük, frissítsük.

Emellett kitaláltuk azt is, hogy aki úgymond, újoncként, a vizet nem ismerve jönne el a tavunkra pecázni, az ezer forintért válthat napijegyet. Igaz, a zsákmányt vissza kell eresztenie a tóba. Ám, ha tetszik neki ez a környék, akkor bizonyára még visszatér „komolyabb” horgászatra. Azaz folyamatosan igyekszünk népszerűsíteni a vizet és a lehetőségeket is. – részletezte az elnök. Berena Béla lapunknak azt is elmondta, hogy idén tizenkét versenyt terveznek, amelyből a sorban, a 12 órás nappali páros, a harmadik volt az elmúlt hétvégén.