A nyugalom szigetét teremtette meg a házaspár Komárom belvárosában

A napokban nyitotta meg kapuit a Mozaik Könyvesbolt és Kávézó Komáromban. A családi vállalkozás legfőbb célja, hogy a könyv­eladás mellett közösségi térként őrizzék a számukra fontos értékeket.

Győrfi Mónika és férje Győrfi György Komárom belvárosában teremtette meg a nyugalom szigetét. Az üzletük épülete az 1900-as években készült el. Sokáig orvosi rendelőként működött, dr. Szabó Sándor rendelt itt. Különlegessége az is, hogy a városban itt volt először röntgengép. Az épület már sok éve üresen állt, a Győrfi házaspár a múlt évben vásárolta meg. A felújításkor figyeltek, hogy a hely eredeti stílusát modern elemekkel ötvözzék. Az értékőrzés jellemző rájuk, saját házuk a Vitéz telepen is százéves. Sokan javasolták, bontsák el, építsenek újat, de a felújítás mellett döntöttek.

– Négy gyermekünkkel sokfelé jártuk – mondta el portálunknak Mónika. – Mindig azt tapasztaltuk, ott érezzük magunkat a legjobban, ahol mindannyian találtunk magunknak elfoglaltságot. A könyvesboltunkban is olyan közösségi teret alakítunk, ahol mindenki otthonosan érzi magát.

Igazi családi vállalkozásként működnek, nagyfiúk, Dániel, aki építészhallgató, tervezte a belső tereket és az épület mögötti rámpát, ahol babakocsival, biciklivel és kerekesszékkel is könnyen fel lehet jönni. Nagylányuk, Anna, aki szociológiát tanul, a programok szervezésében és lebonyolításában segít.

Bár működésüket a pandémia befolyásolja, optimistán állnak a helyzethez. György szerint az adottságok jók, a lehetőségek adottak, csak múljon el a járvány. Kávét egyelőre elvitelre adnak vendégeiknek, szellőztetőrendszer is segíti a járvány elleni védekezést. Azt tapasztalták, bár az emberek a koronavírus ideje alatt is szívesen olvasnak, boltba kevesebben mozdulnak ki, épp ezért belevágnak a könyvek házhoz szállításába is.

Fontosnak tartják, hogy amint lehetőség lesz rá, közösségi térként is működjenek. Helyi művészekkel is együttműködnek, akiknek alkotásai kikerülnek a könyvesboltba. Felvették a kapcsolatot Nyikus Annával, a megyei népművészeti egyesület elnökével, aki az elmaradó karácsonyi vásár helyett itt állítja majd ki a népművészek alkotásait. A falakra a Szőnyi Alkotókör festményeit szánják. Helyet kapnak majd Petrákné Vass Gabriella tűnemezelt Babuska babái és Karla Lina dizájner papírárui is.