A kiállításon a négy nyertes és hat dicséretben részesült pályamunka mellett a további tizennégy pályázó tervei is láthatóak.

A nagyközönség is megcsodálhatja megyénk legszebb épületeinek fotóit és terveit. A megyei kormányhivatal aulájában nyitották meg azt a tárlatot, amelyen az Év Háza pályázat 2019-es munkái mellett a Visegrádi Négyek Családi Házai című vándorkiállítás is látható. Markós Anikó, a megyei építész kamara elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Kancz Csaba megyei kormánymegbízott arról beszélt, hogy maga is érintett az építőiparban, hiszen édesapja 40 évig dolgozott a területen.

– Mindig csodáltam azokat a szép terveket, amelyek alapján korszerű, és esztétikailag is megfelelő épületek születhettek megyénkben. Nagyon örülök annak, hogy volt olyan huszonnégy tervező, aki vállalta a megmérettetést. Abban bízom, hogy szép épületek épülnek a megyében és a minőségi munkákkal, az energiahatékony épületekkel hozzá tudunk járulni, hogy a falvaink, városaink képe még szebb legyen – mondta a kormánymegbízott.